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提三大建言 工總呼籲企業檢視供應現風險

美國貿易代表署（USTR）公布對台灣等14個經濟體製造業結構性產能過剩之301調查結果，對台灣目前提出最高15%不疊加關稅建議，預計明年初拍板。中華民國工業總會今（26）日表示，台灣作為全球生產基地是市場經濟所導致，不能簡化為政府干預或產能過剩，並提出企業檢視風險、政府持續與美國溝通，以及強化台灣製造業韌性等三項建議。工總表示，美國本次301調查係從其製造業回流、供應鏈安全及產業競爭力的政策目標出發，將全球製造業產能、政府支持措施及貿易順差等因素納入評估。台灣長期以出口導向、產業聚落、研發投資及企業自主創新建立國際競爭力，相關產業政策與產業發展歷程應從市場機制、全球供應鏈分工及企業實際營運情況加以理解，不能簡化為政府干預或產能過剩的問題。對此，工總提出以下三項建議。第一，是提醒產業界不能只關注關稅稅率，應全面檢視供應鏈及營運風險，包括企業應掌握產品HS Code、原產地認定、適用關稅、既有232及301措施、客戶合約與成本分攤機制，避免因政策變動而產生額外成本及履約風險；企業應盤點原材料、零組件及關鍵供應商來源，降低原產地認定及合規風險。第二，建議政府積極與美方溝通，確保既有台美協商成果及產業利益，包括確保既有台美貿易協商成果落實、建立產業政策事實與數據說明機制、強化政府與產業界的協調平台，以及提供中小企業實質協助。最後，工總也建議，面對全球貿易政策重構，政府與產業應共同強化台灣製造業韌性，降低貿易政策不確定性，維持公平、穩定及可預期的貿易環境，使台灣產業得以持續在全球市場中發揮競爭優勢。