首節團隊投進9顆三分球、爆轟44分，取得44：19超大幅度領先，三分命中數、團隊得分雙雙打破本季單節最多紀錄

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梅爾頓、桑托斯合砍24分 勇士首節轟下44分寫紀錄

史上最高單節得分也叫做勇士 卻是快艇前身

NBA歷史上單一球隊任一單節最高得分，也是名為勇士隊的球隊所創下

金州勇士今（26）日面對沙加緬度國王，，國王眾將被打到低頭，新秀阿庫夫甚至首節打完就把頭埋進球衣裡，難以接受現實。至於勇士隊史單節最多得分，則是台灣時間2023年4月10日面對拓荒者，單節攻下55分，這也是史上第2多單節得分紀錄。雖然柯瑞（Stephen Curry）尚未回歸，但勇士本場NBA盃面對弱旅國王，開局打得相當帶勁，梅爾頓（De'Anthony Melton）首節三分投5中4攻下12分、桑托斯（Gui Santos）三分投2中2也砍下12分，全隊三分投13中9、命中率高達69%，首節9記三分、團隊44分，兩項皆創本季單節新高。2023年4月10日，勇士例行賽最終站客場面對拓荒者，曾在第一節砍下55分，最終157：101大勝56分，這也是NBA史上單一球隊第一節最多得分，也是史上單節次高得分。，1972年10月20日水牛城勇士面對波士頓塞爾提克，在尚未有三分線的年代，末節豪取58分，至今仍是NBA紀錄，且該場比賽，由於前三節落後太多，水牛城勇士最終8分之差落敗，成為榜單上少數「單節破紀錄卻輸球」的比賽。有趣的是，這支球隊雖然也叫做勇士，但是並非是金州勇士，而是洛杉磯快艇的前身，1978年他們搬遷至聖地牙哥，改名為快艇，直到1984年再度將主場改到洛杉磯，如今熟悉的洛杉磯快艇才算正式成立。