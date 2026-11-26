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原定仁愛路隔空PK！沈伯洋深夜突喊卡、連夜拆舞台

路權0.35秒急速搶光！舞台「當天進場 vs. 四天搭建」

蔣萬安讓出市府路有用嗎？律師轟「假好心」

市民廣場不能辦選舉造勢！北市府：政黨一視同仁

4年前路權大戰再上演！從場地卡位變交通民怨

台北市長選戰進入最後倒數，原本預計於11月27日登場的選前之夜，藍綠陣營一度形成「仁愛路軸線大對決」！爭取連任的台北市長蔣萬安選定西端凱道舉辦造勢晚會，民進黨候選人沈伯洋則規劃在東端的仁愛路四段舉辦「市民之夜」尬場，沒想到沈陣營因舞台搭設及周邊交通管制引發民怨，25日深夜突然宣布取消實體活動，並連夜拆除舞台；蔣萬安陣營隨後拋出震撼彈，表示願意無條件禮讓27日市府路的路權給對手。不過，這項提議隨即引發能否及時搭台、場地是否足以容納人潮等爭議，雙方隔空交鋒不斷。《NOWNEWS今日新聞》整理事件時間軸，帶讀者一次看懂這場從「實體舞台PK」演變為「路權攻防大逆轉」的選前風波。原本藍綠陣營計畫在11月27日選前之夜，分別占據仁愛路軸線東西兩端舉辦造勢活動。蔣萬安選定西端凱道，沈伯洋則選在東端仁愛路四段、國父紀念館側舉辦「市民之夜」，兩場活動隔空較勁，成為台北市長選戰最後階段最受矚目的焦點。然而，為配合沈伯洋陣營搭設舞台，台北市警察局信義分局自11月25日上午9時30分起，針對仁愛路（逸仙路至光復南路）公車道、快車道及北側慢車道，以及逸仙路全線實施交通管制，僅保留南側慢車道兩線道供居民通行。由於管制範圍鄰近市府轉運站、國父紀念館及信義商圈，正值上班、上學及通勤時段，周邊光復南路、忠孝東路、基隆路等道路車流受到影響，多條公車路線也因應管制調整行駛動線，引發不少民眾抱怨。甚至有民眾在社群平台發文表示，母親因急診需要前往仁愛醫院，卻因道路封閉被迫繞行一大段路，讓選舉造勢與市民交通權益的爭議迅速升溫。面對外界批評，沈伯洋陣營25日兩度致歉，並於晚間10時41分親自發布影片表示，團隊雖然已與市府多次開會協調、調整交通維持計畫，但考量實際交通狀況仍不理想，決定將市民便利放在第一位，即刻取消實體「市民之夜」，並連夜拆除已搭設的舞台，後續將改採其他形式與支持者互動。民進黨主席、總統賴清德也隨即發文力挺，稱讚這是「最睿智且最勇敢的決定」。不過，沈伯洋宣布取消活動後，部分綠營支持者將矛頭指向蔣萬安，質疑藍營陣營一次申請多個場地，導致沈伯洋沒有合適地點可以舉辦選前之夜。對此，蔣萬安競選總幹事羅智強於26日凌晨2時20分發文表示，蔣萬安已指示團隊，願意取消原定11月28日的實體開票活動，將原本申請11月27日市府路的路權無條件禮讓給沈伯洋陣營，開票活動則改採線上方式舉行。羅智強也喊話，若沈伯洋願意接受，可以與沈陣營總幹事吳思瑤直接聯繫協調。這場路權爭議的起點，得回溯到台北市路權申請制度。依照市府規定，相關活動路權須於活動前30日凌晨零時開放線上申請，2026年選前之夜的場地卡位戰，也因此在10月底提前開打。沈伯洋陣營指控，凱道及市府路11月25、26、27日的路權，幾乎都在開放申請後0.35秒至1.11秒內遭藍營搶下；至於北平東路，11月25日、26日的路權也已被借走，只剩下27日選前之夜當天仍有場地可供申請。沈陣營坦言，由於人工填寫資料耗費近10分鐘，無法在開放瞬間就完成申請，加上大型舞台需要提前進場搭設，若沒有前兩天的場地路權，就沒辦法提前施工，因此才轉往仁愛路申請多日封路搭台，最終引爆交通民怨。面對相關質疑，蔣萬安陣營表示，11月25、26日北平東路的路權究竟由誰申請，仍需進一步了解。不過，羅智強也反問，11月27日北平東路的路權明明是民進黨陣營自己借走的，為何後來又改到仁愛路舉辦？羅智強也以過去蔡英文競選總統連任、韓國瑜參選總統，以及這次蔣萬安的凱道造勢為例，指出這些活動都是在當天凌晨進場搭建舞台，晚上舉辦活動，質疑沈伯洋陣營為何需要花3至4天搭建舞台？同時也表示願意無條件讓出27日的市府路路權。蔣萬安陣營提出禮讓市府路後，反掀起另一波攻防焦點。律師黃帝穎怒轟「假好心」，舉辦選前之夜涉及大型臨時舞台搭設，並非取得道路使用權就能直接施工，依照台北市相關規定，主辦單位除了取得路權，還必須在活動20日前向台北市建管處或新工處提出臨時舞台搭設許可申請，取得許可後才能施工。距離27日選前之夜只剩1天，即使現在讓出市府路，沈伯洋團隊也可能來不及完成相關法定程序。沈伯洋受訪時則表示，市民廣場目前正在施工維修，無法借用，單靠狹長的市府路，恐怕也無法容納選前之夜預估的大量人潮。一旦支持者湧入，勢必向周邊仁愛路溢流，仍可能造成交通回堵；他也強調，團隊不可能為了趕時間搭設簡易舞台，就犧牲彩排、醫療通道及安全演練等必要程序。沈伯洋坦言，凱道搶輸就是搶輸，但連自家競選總部前的北平東路，11月25、26日的路權都在開放瞬間被不明人士搶走，卻沒有實際舉辦活動，讓他質疑這已經不是單純的場地協調問題，而是有人利用規則，讓其他可行方案都遭到封鎖。對此，蔣萬安競選團隊成員徐巧芯26日上午受訪表示，只要雙方願意互相協調，就可以進一步對接。她與羅智強也強調，蔣萬安陣營原本規劃凱道於27日凌晨進場搭台，市府路則是28日當天進場，認為「當天活動、當天進場」一定做得到，爭議核心仍在於沈伯洋陣營堅持需要3至4天搭建大型舞台，而非場地本身無法協調。徐巧芯另透露，早在搶路權階段，藍營團隊就曾嘗試與吳思瑤聯繫協調場地，但當時遭對方以「手腳太慢、下回請早」等說法拒絕。她也提及4年前陳時中陣營取得凱道路權，最後卻未使用，導致蔣萬安被迫轉往基隆路停車場舉辦選前之夜的往事，認為雙方過去的場地爭議，也影響這次選戰中的互信與協調。除了路權及舞台搭設問題，沈伯洋先前也曾提到市府廣場無法借用，對此，台北市政府26日發布新聞稿正式回應，強調市民廣場不得辦理選舉造勢活動，相關規定早有明文，並非針對特定政黨或候選人。市府指出，依據現行《臺北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明》第五點第一款，明文規定場地「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動」。相關規範行之有年，不論任何政黨或候選人，市府均適用相同標準。市府強調，依法行政及行政中立是公務機關必須堅守的原則，市民廣場依規定不得供選舉造勢使用，與競選團隊自行選擇在仁愛路舉辦活動，是兩件不同的事情，不應混為一談。市府也呼籲各競選團隊，規劃活動時應充分了解並尊重既有場地使用規範，共同維護市民權益。回顧2022年台北市長選戰，當時陳時中陣營取得凱道及北平東路路權，最後選擇在北平東路舉辦選前之夜，凱道則未實際使用；黃珊珊陣營取得市府前廣場場地，蔣萬安最後只能轉往基隆路停車場舉辦造勢活動。場地卡位、路權競爭，早已是選舉期間的常見攻防。沒想到4年後，類似的路權爭議再度上演，這次卻因仁愛路封路及舞台搭設時間過長，進一步引爆台北通勤族對交通不便的不滿。原本預定在仁愛路東西兩端登場的藍綠造勢對決，也因沈伯洋深夜宣布停辦、蔣萬安陣營提出禮讓市府路，演變成一場突如其來的路權攻防。隨著沈伯洋陣營預計於26日公布替代方案，蔣萬安陣營則持續備戰凱道選前之夜，這場選戰最後階段的場地風波仍有待發展。過去選前之夜比拚的是舞台規模與造勢人潮，如今在台北高度密集的交通環境下，如何兼顧候選人的造勢需求與市民日常生活，也成為這場選舉留給外界的重要課題。