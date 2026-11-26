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▲2026 AI台中市防詐論壇的講師陣容堅強。（圖／台中市政府提供，2026.11.26）

產官學重量級專家齊聚 剖析最新社群與AI詐騙手法

面對假投資、假冒客服，甚至運用AI生成語音及深偽影像冒充親友等新型態詐騙威脅，台中市政府將於12月3日舉辦「2026 AI台中市防詐論壇」，以「AI時代的防詐新戰略」為主題，邀集政府、科技及金融專家，從「識詐、打詐、阻詐」三大面向分享最新防詐趨勢與實務經驗。市府副秘書長林谷隆表示，AI與深偽技術普及衍生龐大詐騙風險，防詐不能僅靠個人警覺，更需跨領域合作；此次論壇將從資安偵測網路威脅到金融風險監控機制，協助市民攔阻異常金流、強化自我保護。工策會總幹事陳學聖也指出，期盼透過產官學與全民共同參與，讓民眾熟悉科技防護工具及通報管道，從被動防範轉為主動識詐。本次活動由台中市工商發展投資策進會、經發局及數位發展局攜手永豐銀行舉辦，講者陣容堅強，包括台灣LINE副總經理林若凡解析社群詐騙因應之道、法制局長李善植剖析AI詐騙手法、趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦分享資安防護技術，以及銘傳大學助理教授林書立分析最新犯罪趨勢。現場另規劃高峰論壇，由陳學聖與反詐騙聯盟副秘書長胡正憲對談公私協力防詐機制。工策會邀請市民踴躍報名參與（報名網址：https://p.accu.ps/9wb743），一同掌握防詐新知，讓科技成為守護日常生活的堅實力量。