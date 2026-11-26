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蘆洲精神護理之家傳虐死病患 新北衛生局：已安排照護人力進駐

新北市蘆洲區某間精神護理之家傳出疑似凌虐病患致死；據了解，該護理之家集團名下有2間護理之家。新北衛生局今（26）日發布聲明表示，近3年中央評鑑及督導考核皆合格，其中1家有2次違規紀錄遭裁處，列為重點查核機構。而有疑似違法的機構則由檢方偵辦，若違反精神衛生法等法規，將依情節予以處辦，最重可廢止機構開業執照。蘆洲某精神護理之家傳出疑似虐待患者致死情況，也傳出在其中一位死亡病患的鞋底和內褲，發現疑似控訴護理之家虐待的遺言。衛生局今日發布聲明提到，案內精神護理機構近3年中央評鑑及督導考核皆合格，其中一家有2次違規紀錄遭裁處，且列為重點查核機構。今年衛生局不定期稽查發現該機構有疑似違法狀況，並主動移請檢方調查，目前一併由檢方偵辦中。新北衛生局表示，全力配合檢方調查，另針對機構人員遭聲押，為維護住民權益，市府已安排照護人力進駐，並將陸續協調住民轉安置至其他機構。新北衛生局強調，如機構及相關人員涉及違反精神衛生法或精神護理機構相關法規，將依情節予以處辦，最重可廢止該機構開業執照。