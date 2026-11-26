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封路搭舞台引爆民怨 葉元之酸：不是要「陪伴」嗎？

蔣萬安願讓出市府路權 葉元之批「韋小寶式說謊」

翻出4年前路權爭議 葉元之提吳思瑤曾喊「下次請早」

從台北塞到台中 葉元之批沈伯洋團隊決策未考慮市民

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日在仁愛路舉辦選前之夜，因為提前封路搭設舞台引發交通壅塞，昨晚宣布取消實體選前之夜，並連夜拆除舞台，引發洋流小水滴不滿，甚至把氣出在台北市長蔣萬安，灌爆臉書質疑「卡場地」。國民黨立委葉元之今天（26）日接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，狠酸又在搞認知作戰、「政治受虐兒」戰術，千錯萬錯都不會是洋流的錯。葉元之質疑沈伯洋辦選前之夜，搭舞台竟然要搭到3天以上，昨天就被市民罵爆，網路一片罵聲，狠酸不是要「陪伴」嗎？怎麼會搞到交通大亂，完全不考慮市民？想要辦活動必須考慮各個面向，為什麼要選擇一個非要搭3、4天，然後影響交通的方案呢？沈伯洋宣布取消後，小水滴在網路集結，質疑是蔣萬安的問題，葉元之驚呼好可怕，明明是自己的問題卻要說別人，完全驗證洋流不會錯，千錯萬錯都是別人的錯，更擔心如果沈伯洋當選，搞不好當上市長以後，會嗆市民都是你的錯，絕對不是他的錯。明明是自己選擇的地方，然後引發民怨，最後怕影響選情被迫取消，怎麼會是蔣萬安的錯？葉元之大讚蔣萬安有風度，願意讓出27日的市府路，給沈伯洋辦選前之夜，「沒有看過競爭對手這麼好講話的」，反被洋流支持者嗆聲，為何已在凱道舉辦，還要卡市府路路權？葉元之解釋，蔣萬安28日要在那裡辦開票活動，不可能當天才進駐，一定要在前一晚搭建舞台，竟然被說成卡場地、故意借很多地方。葉元之狠批，這就是認知作戰，用片面的資訊誤導大家，這叫做「韋小寶式的說謊」，三分真七分假，也許有一些正確資訊，但假的地方都很關鍵，把你誤導到錯誤的方向。主持人王淺秋也形容，就像小孩搶不到糖，然後在那邊哭，競爭對手說好吧，分這塊糖給你。葉元之回顧，蔣萬安4年前也沒有搶到，民進黨同時拿到凱道與北平東路的路權，最後選擇在北平東路辦造勢，凱道當天空蕩蕩未辦活動，當時擔任陳時中競選總幹事的立委吳思瑤，針對在野黨質疑路權分配時回應，搶輸了那下次就請早。葉元之批沈伯洋團隊決策有問題，選擇在仁愛路辦選前之夜，想要有豪華大舞台的效果，卻沒有考慮交通管制，顯然第一時間就沒有想到市民。更舉日前沈伯洋到台中與民進黨市長候選人何欣純合體，也是選擇在最繁華的地帶，果然造成大塞車。葉元之表示一點都不意外，他們就是一副洋流最大、沈伯洋是神，洋流就是神的子民，愛怎樣就怎樣的心態。王淺秋也酸沈伯洋把洋流帶往台中，當台中塞住了，台北就順起來了。葉元之也同意，笑問大家知道立法院教育委員會什麼時候順起來的嗎？就是沈伯洋跟吳思瑤去美國看棒球的時候，他們不在，議事就順起來了。