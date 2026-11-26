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男星温昇豪出道27年來一直想挑戰武打戲，這次終於在原創影集《重生密碼》圓夢，化身身手矯健的菁英特務「黑鷹」，不僅有大量搏擊場面，其中一段長達20分鐘的動作戲，更足足拍攝7天才完成。平時熱愛運動的陳意涵也不遑多讓，為飾演格鬥女王提前接受兩個月特訓，拍攝空檔甚至拉著對手演員在港邊深蹲練屁股，畫面讓她自己都忍不住笑場。温昇豪在《重生密碼》中飾演沉穩冷靜的「黑鷹」，擅長情報蒐集、偽裝及戰術部署，是國際特殊事務組織的菁英指揮官。他回憶，進組第一場戲就得和擁有不死之身的「白啟」正面對打，因為角色根本無法擊敗對方，於是他主動與武術指導討論，臨時設計朝湖面開槍的動作，藉此呈現黑鷹無處宣洩的憤怒與挫折。劇中搏擊、槍戰場面接連不斷，温昇豪透露，自己小時候便接觸過武打訓練，加上多年來持續重訓，因此面對動作場面並不陌生。不過，其中一段長達20分鐘的打戲仍耗費7天拍攝，讓終於圓夢的他忍不住苦笑：「還是蠻累的啦！」黑鷹在劇中做事雷厲風行，遇到危機時必須迅速做出判斷，與温昇豪私下的性格頗為相似。他坦言，自己在團體中通常也是負責發號施令、掌控局面的人，因此詮釋特務指揮官時沒有太大障礙，反而能將生活中的領導特質直接放進角色。對温昇豪而言，《重生密碼》除了滿足多年來拍攝武打戲的心願，也讓他首度完整挑戰大量戰術、槍械及近身搏擊場面。雖然拍攝過程耗費體力，他仍相當享受終於能在鏡頭前放手「開打」。陳意涵飾演的「陸霏」則是身手俐落的格鬥女王，與黑鷹並列全劇最強男女打仔。她過去拍攝《痞子英雄》時曾接受動作訓練，這次進組前又安排約兩個月特訓，每天練習踢腿、扎馬步及格鬥動作，讓原本就熱愛運動的她，拍完後明顯感覺身體變得更加結實。陳意涵在劇中也多次對上不死魔王白啟，得知對方同樣熱愛健身後，她立刻向對方請教肌肉訓練方法。兩人在港口拍攝期間，連等待上戲的空檔都不放過，直接在港邊一起深蹲，她笑說：「我們一直在港邊深蹲練屁股，現場畫面看起來很逗趣。」一個等了27年終於能痛快開打，一個連拍戲空檔都要抓緊時間練臀，《重生密碼》兩位「最強打仔」不只在鏡頭前拚身手，戲外同樣把體能逼到極限。該劇目前於愛奇藝國際版播出。