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壽司郎《進擊的巨人》10款餐點登場！巨人化壽司120元、點餐送卡牌

▲「超大型巨人現身！瑪利亞之牆盛合」售價100元，集結鮪魚泥、鮭魚及帆立貝，重現超大型巨人突破城牆的經典場景。（圖／壽司郎提供）

▲售價130元的「調查兵團作戰！森林抹茶聖代」，以動漫中的巨樹森林為設計靈感，點購即可獲得3張隨機兵團插卡，共11款。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎推出3款「巨人化壽司」，每款售價120元，點購任一款即可獲得1張隨機巨人卡牌，共7款可以收藏。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎推出玉子、花枝、極上鰻魚等5款聯名壽司，最低40元就能吃到，點購任一款即贈1張隨機Q版插卡，共12款。（圖／壽司郎提供）

《進擊的巨人》38款周邊怎麼拿？里維兵長捲尺、披風收納袋必收

▲點購300元指定飲料組合，即可獲得1個「熱變色馬克杯盲盒」，杯身圖案會隨溫度變化，共推出3款，全台限量3萬6000個。（圖／壽司郎提供）

▲12月22日起，內用消費滿800元並完成指定社群任務，即可獲得「巨人現身！雙層資料夾」，全台限量8萬7000個。（圖／壽司郎提供）

▲《進擊的巨人》人氣吃貨莎夏化身可愛玩偶，搭配高約60公分的巨大馬鈴薯抱枕，全台將抽出20名幸運粉絲。（圖／壽司郎提供）

《進擊的巨人》6家主題店在哪？7家 DIGIRO 門市同步換裝

▲全台7家壽司郎DIGIRO數位迴轉壽司門市將推出《進擊的巨人》限定點餐模式，讓艾連等人氣角色登上150公分寬的巨型螢幕。（圖／壽司郎提供）

《進擊的巨人》粉絲們準備獻出心臟吧！台灣壽司郎宣布推出年末重磅聯名活動「進擊的壽司」，將於12月1日至2027年1月3日登場，不只把超大型巨人突破瑪利亞之牆的經典場景搬上餐桌，還推出10款限定餐點、38款聯名周邊，包括巨人化壽司、調查兵團披風收納袋、里維兵長捲尺及熱變色馬克杯等。全台更打造6家《進擊的巨人》主題店、7家 DIGIRO 限定點餐門市，粉絲還有機會抽中高達60公分的「莎夏巨大馬鈴薯抱枕」。《NOWNEWS今日新聞》整理聯名餐點價格、周邊取得方式及主題店完整名單。壽司郎這次將《進擊的巨人》經典劇情融入餐點，最吸睛的就是100元「超大型巨人現身！瑪利亞之牆盛合」，以鮪魚泥、鮭魚、帆立貝搭配飛魚卵，重現超大型巨人突破城牆的場景。另外還有130元「調查兵團作戰！森林抹茶聖代」，以抹茶冰淇淋及巧克力棒呈現巨樹森林，點購即可獲得3張隨機兵團插卡，共有11款可以收藏。想體驗巨人視角吃壽司的粉絲，也不能錯過3款「巨人化壽司」，包括巨人化生鮭魚、巨人化極上鮪魚赤身、巨人化炙燒起司大蝦，每款售價120元，點購任一款即贈1張隨機巨人卡牌，共7款。此外，還有玉子（40元）、花枝（40元）、極上鰻魚（80元）、長鰭鮪腹（60元）及蟹肉蟹膏軍艦（60元）等5款聯名壽司，點購任一款可獲得1張隨機Q版插卡，共12款。上述聯名餐點均自12月1日起供應，贈品數量有限，送完為止。除了餐點，這次聯名周邊同樣讓粉絲荷包失守！12月1日起，凡點購指定可樂、雪碧、可爾必思或冷泡茶飲料組合，售價300元，即可獲得1個「熱變色馬克杯盲盒」，共有3款，杯身會隨溫度變化呈現不同圖案，全台限量3萬6000個。加價購則分兩波推出，12月1日起，內用單筆消費滿500元，即可加價270元購買「兵團披風展開收納袋」，共有3款隨機出貨，全台限量3萬6000個；12月8日起則換上「人類最強！兵長討伐捲尺」，同樣消費滿500元，即可加價150元購買，全台限量2萬2000個。兩款加價購每筆發票最多可購買2個。12月22日起還有滿額贈活動，內用單筆消費滿800元，並按讚、追蹤台灣壽司郎 Facebook 或 Instagram，即可獲得「巨人現身！雙層資料夾」1個，全台限量8萬7000個，每筆發票不累贈。上述消費門檻皆以折價後金額計算，不含加價購金額。另外，莎夏粉絲也有專屬驚喜！12月22日至2027年1月3日，只要追蹤台灣壽司郎官方社群，並在指定貼文留言分享最愛的壽司品項及原因，就有機會抽中「莎夏巨大馬鈴薯抱枕」，馬鈴薯抱枕高約60公分，Facebook 及 Instagram 各抽出10名，共20名幸運粉絲。這次聯名不只餐點有看頭，壽司郎還將全台6家門市打造成《進擊的巨人》主題店，集結艾連、米卡莎、阿爾敏、里維、艾爾文及漢吉6大人氣角色，從店鋪入口、牆面、桌面到外牆旗幟，都能看到經典動漫元素，讓粉絲邊吃壽司邊拍照打卡。📌台北民權建國店：台北市中山區民權東路3段2號1樓📌三重Citylink店：新北市三重區捷運路62號2樓📌桃園青埔IKEA店：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號1樓📌台中遠雄店：台中市東區復興路四段186號1樓📌台南永康店：台南市永康區中正北路161號📌高雄左營店：高雄市左營區高鐵路123號B1此外，7家 DIGIRO 數位迴轉壽司門市，也將推出《進擊的巨人》限定點餐模式，讓艾連等人氣角色登上寬150公分、高50公分的數位螢幕，連點餐都能感受調查兵團的魅力。📌微風南山店：台北市信義區松智路17號B1📌台北內湖美麗華店：台北市中山區敬業三路20號2樓📌遠東GARDENCITY大巨蛋店：台北市信義區忠孝東路四段505號B2📌台北中華路店：台北市中正區中華路一段41號1樓📌桃園國際路店：桃園市桃園區國際路二段358號📌台中黎明市政南店：台中市南屯區市政南一路158號📌新光三越台南新天地店：台南市中西區西門路一段658號B1