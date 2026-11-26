我是廣告 請繼續往下閱讀

今年聖誕節CoCo都可攜手酷洛米打造甜酷派對，邀請外表看似叛逆、內心卻充滿少女心的「酷洛米」，帶著夥伴「巴庫」到CoCo都可過聖誕，帶來一系列甜酷又療癒的聯名驚喜。今(26)日起，全台門市購買大杯飲品即可獲得酷洛米聯名紙杯，共有4款造型隨機登場；12月3日起，保溫杯、針織袋、泡棉貼紙及保溫袋等4款酷洛米限定周邊接力推出。期間更有全台8家限定主題佈置門市陸續登場。酷酷的外表也有甜蜜少女心！CoCo都可特別推薦兩款酸甜迷人的「莓好雙果」系列飲品，呼應酷洛米甜酷兼具的反差魅力。「莓好雙果茶」以草莓與蔓越莓交織酸甜果香，搭配清香紅茶，入口清爽、果香層次豐富；「莓好雙果牛乳」則將雙莓果香融入香醇牛乳，酸甜柔和、奶香滑順，無咖啡因的選擇讓大人小孩都能開心享受。聯名期間，購買大杯飲品即以超萌酷洛米限量聯名紙杯盛裝，共有紅、綠4款隨機限量供應。除了喝得到幸福儀式感，這次還要讓粉絲拍好拍滿！今(26)日起，CoCo都可全台共8家酷洛米主題佈置門市限時登場，包括南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、捷運北車、忠孝復興、汐止遠雄及台南南紡，從北到南掀起甜酷打卡熱潮！其中「新竹關新店」與「桃園大同店」更規劃特色主題空間，讓粉絲沉浸在酷洛米的魅力世界中。四款既嬌俏又實用的超萌周邊將於12月3日起推出，凡於全台門市臨櫃購買任一飲品，即可以499元加購「酷洛米莓好保溫杯」乙只，或以199元加購「酷洛米甜酷針織袋」乙只。想蒐集酷洛米的可愛身影也別錯過。12月3日起，臨櫃單筆消費飲品滿100元，即可獲贈「酷洛米泡棉貼紙」乙張，消費金額可累贈，共有2款造型等你蒐集。「酷洛米莓好保溫袋」也同步登場，12月3日起，線上平台及門市臨櫃皆可以19元購買。