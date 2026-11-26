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▲德德目前已是大學生，長相依然帥氣。（圖／翻攝自德德IG@derder0904）

▲德德把上圖P成下圖，換他跟黃世杰攜手比愛心，讓粉絲笑翻。（圖／翻攝自德德IG@derder0904）

九合一大選倒數，許多帥哥、美女候選人爆紅，而2年前總統、立委選舉時，也有一名人氣超高的「政二代」紅遍台灣，那就是鄭運鵬的兒子德德。當時17歲的德德被大讚顏值媲美韓星，但後來鄭運鵬落選，德德的動態也越來越少；據悉，他已在去年夏天當上大學生，今年選舉雖然沒公開露面，但他本月有發文，幫民進黨桃園市長選舉候選人黃世杰拉票。德德2024年1月陪鄭運鵬掃街時，被媒體拍到多張照片，清秀五官立刻引發討論。粉絲大讚他像是韓星車銀優與日本男神柏原崇的合體，還帶有少年的稚氣感，瘋狂敲碗要德德出道。德德隨後也公開IG帳號，粉絲數瞬間暴漲，還受邀拍攝雜誌畫報，目前IG已累積24萬人追蹤，超越很多電視明星。而德德爆紅後，也一度去參加選秀節目《原子少年2》的徵選，雖然通過初試，但他後來覺得自己實在對進入演藝圈沒興趣，所以就沒參與後續流程。加上德德當時正值高中考大學的人生關卡，他為專注在學業上，後來也鮮少更新社群，直到去年夏天，德德正式進入大學就讀後，才又開始接拍廣告、雜誌。不過德德究竟念哪所學校，家人為了保護他，都沒有透露。至於鄭運鵬，他在落選後，因有台灣大學土木工程系畢業背景，在去年7月被交通部拔擢，擔任台灣世曦工程顧問公司董事長一職，目前已淡出政治前線。儘管鄭運鵬如今沒參選，德德本月還是特地在IG發文，幫民進黨桃園市長選舉候選人黃世杰拉票。他貼出一張當年與鄭運鵬車掃的照片，笑說因為他跟老爸比愛心，所以站在一旁孤單的黃世杰都被媒體裁掉，讓他感覺很不好意思，德德更幽默笑說：「接著德德話鋒一轉，表示幸好現在AI很方便：「」只見德德把自己跟黃世杰的照片P在一起，變成老爸鄭運鵬閃邊去，讓網友笑翻，德德久違發文也吸引9.7萬人按讚。粉絲看了紛紛留言：「誰叫他落選，地獄級梗」、「天哪是德德！德德出手惹」、「德德長大囉，變成成熟帥氣的小帥哥」、「謝謝德德讓我們今天充滿了歡樂跟能量」、「德德好幽默喔，希望未來你可以當桃園帥市長」。鄭運鵬本人則哭笑不得回應：「話可以是這樣講的嗎？」再度展現父子間互相鬥嘴的好感情。