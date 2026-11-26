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遭質疑動用科技搶路權 蔣萬安：過往都是分秒必爭

明天才是選前之夜！蔣萬安籲沈伯洋說明為何封路4天

讓出市府路遭酸「施捨」 蔣萬安：不希望任何陣營留下遺憾

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（25）日深夜宣布取消實體選前之夜，並稱其他場地都被借走，引發支持者不滿，更有網友質疑，台北市長蔣萬安陣營此次僅花不到1秒就取得凱道路權，是否動用科技手段？對此，蔣萬安今（26）日上午受訪表示，過往申請路權都是分秒必爭，只要依照相關規則申請即可，更回憶4年前參選時，對手也是借了各個地方，「最後我的選前之夜是在一個停車場辦」。蔣萬安今上午赴大安、文山區進行車隊掃街，行前受訪被問及網友質疑競選團隊動用科技手段搶路權一事，蔣萬安表示，其實過往都是差不多、分秒必爭，只要依照相關規則申請即可。他也以自己4年前參選的經驗為例，當時對手同樣借了多處場地，自己最後則是在停車場舉辦選前之夜。至於外界質疑25日、26日北平東路的路權究竟由誰取得，是否有蔣萬安團隊刻意阻撓？蔣萬安表示，會再進一步了解，必須確認後才能向外界說明。面對支持者湧入臉書留言批評，蔣萬安則說，只要是基於事實或理性的評論，各種意見都尊重。針對沈伯洋選前之夜封路爭議，蔣萬安表示，尊重沈伯洋團隊的規劃，造勢活動場布封路在所難免，但一次要封4天確實比較少見。依照過往經驗，選前之夜大多在前一天才開始進行場布，而這次自己的競選團隊也是在27日凌晨才會進場搭設舞台。蔣萬安指出，明天才是選前之夜，沈伯洋團隊昨天就開始架設舞台，為何需要提前數天進場，相關原因並不清楚，應由沈伯洋團隊對外說明，不過，對於沈伯洋願意降低交通衝擊的決定，他也給予肯定。至於沈伯洋稱，封路4天是經過多次與市府開會、研擬交通配套措施後的結果，是否有意拉市府背書？蔣萬安表示，一切仍應尊重專業，路權使用及交通維持計畫確實需要相關討論，但市府都是依照相關程序及規定進行。蔣萬安表示，這次選舉全國矚目，相信有許多市民朋友想參加沈伯洋的選前之夜，也不希望任何一個陣營在這次選舉留下遺憾，因此若對方願意，自己可以調整28日開票活動的舉辦方式，讓出前一天的市府路使用權，供沈伯洋舉辦選前之夜。針對部分沈伯洋支持者認為讓出路權是「施捨」，蔣萬安重申，一切都是依照相關規定申請，沈伯洋團隊仍應說明為何需要封路4天，但只要對方有意願，雙方競選團隊對接後，依照相關規定即可處理。媒體也追問，若沈伯洋最終未使用市府路，蔣萬安是否仍會舉辦原訂的開票之夜？蔣萬安表示，「我們還是會有開票活動」，只是舉辦方式及形式會再研議。一旁的競總總幹事羅智強則補充，原訂實體開票活動已經取消，將改以線上方式舉行。