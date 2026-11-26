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選前之夜竟要提前封街3天 黃國昌：非常非常驚訝

批綠營模糊問題焦點 黃國昌：沒能力規劃好卻甩鍋怪別人

翻出吳思瑤昔日路權說法 黃國昌批：不要突然又裝成被害者

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日在仁愛路舉辦選前之夜，因提前封路搭設舞台引發民怨，昨（25）日深夜宣布取消實體活動。對此，民眾黨主席黃國昌今（26）日受訪表示，自己第一次看到一個選前活動竟然要提前封街3天，直言若連舉辦一個活動都可以如此思慮欠周，要怎麼讓台北市民相信有能力帶領台北市繼續向前？黃國昌更批評，「自己能力有問題，不要突然又裝成是被害者」，這種伎倆、手法會被市民朋友看破手腳。針對台北市長選前之夜爭議是否影響整體選情，黃國昌表示，自己看到整起爭議覺得非常非常驚訝，因為第一次看到一個選前活動竟然要提前封街3天，當然會造成當地住戶、民眾非常大的不便，引發非常高的民怨，「怎麼會做這樣子的決定？我覺得讓大家真的完全沒有辦法理解」。黃國昌指出，這件事情所凸顯的是，「如果連舉辦一個活動都可以這樣思慮欠周，沒有把周遭住戶的權益放在心裡面的話，那要怎麼樣讓台北市民相信他有能力帶領台北市繼續向前呢？」黃國昌表示，整件事情的爭議完全在於為什麼需要封街這麼久，但好像被綠營引導成地點上的問題，模糊問題焦點，甚至還因此去出征台北市長蔣萬安。「自己在辦活動的時候沒有想清楚、沒有能力規劃好，結果甩鍋怪別人，這真的是我不曉得該怎麼形容。」黃國昌說，相信市民朋友看在眼裡，大家心裡都有一把尺，而蔣萬安也展現出他的風度，如果沈伯洋認為需要在市府前舉辦活動，蔣萬安也願意將整個場地讓出來。不過，黃國昌直言，即使蔣萬安將場地讓出來，看到沈伯洋陣營先前對於選前之夜整個活動規劃的荒腔走板，實在讓人不知道該說些什麼。至於外界質疑藍營一次借用多處場地，是否刻意要卡死綠營？黃國昌表示，在選前之夜，大家不知道哪裡可以借得到，因此都會盡可能去借自己想要的場地，這是人之常情，過去民進黨搶場地也搶得很兇，吳思瑤還曾酸過別人，自己搶輸了還怪別人。黃國昌反問，民進黨不是早就宣布要在北平東路舉辦活動嗎？是他們自己宣布的，結果後來突然改了地點。但他認為，還是要回到事件的本質，不要模糊問題焦點，「你為什麼一個選前之夜，封路要封3天？」周邊住戶怨聲載道，市民朋友非常不方便，導致非常高的民怨，相信這才是沈伯洋陣營昨天深夜緊急踩煞車、突然宣布不辦的原因。黃國昌最後直言，「但是自己能力有問題，不要突然又裝成是被害者，我覺得這種伎倆、這種手法會被市民朋友看破手腳。」