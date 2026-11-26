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李建昌曬吳思瑤落淚照喊話支持者

團隊一夜沒睡拆台撤場、商討備案

吳思瑤：辦不成的市民之夜永遠留在記憶中

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂明（27）日舉辦選前「市民之夜」活動，因封路問題引發民怨，昨晚間臨時宣布取消。台北市議員李建昌在社群發文透露，競選總幹事吳思瑤在現場忍不住「哭了」，直言團隊共同經歷了這場戰役最大的掙扎和心情震盪。對此，吳思瑤今（26）日也在底下留言表示，「想哭就哭！哭完繼續拚！」「思瑤姊姊哭了！」李建昌在社群還原整個決策過程，指出從傍晚和團隊夥伴到場場勘，直到晚上10點多，沈伯洋到現場和團隊協商，最終做「取消」選前市民之夜活動的決定，讓團隊共同經歷了這場戰役最大的掙扎和心情震盪。同時，也秀出吳思瑤哭倒在懷裡的照片，向支持者喊話，11月28日站出來投票，「我們會贏，我們一定贏！大家一起再加油！」吳思瑤也在文章底下留言，「想哭就哭！哭完繼續拚！我們都是打斷手骨顛倒勇的台灣人！」隨後也在自己的臉書發文表示，團隊幾乎一夜沒睡、全部打掉重練，「打斷手骨顛倒勇！化悲憤為力量！」吳思瑤透露，一組人緊急調度工班，留在現場與廠商一起拆台撤場，在清晨5時45分讓仁愛幹道通行、6時30分將逸仙路撤完，盡力讓今早通勤的市民可以恢復通行，她也特別感謝廠商人員徹夜協助。另一組人則是連夜緊急商討備案的可能性，包括改變形式、更換場地、節目流程等調整事項，全部打掉重練。她表示，48小時內的極限挑戰正考驗著團隊，伯洋團隊雖然年輕，但在高壓下都能保持正向思考與沉著穩健，雖然不捨也有不甘，但彼此相信也互相鼓舞前進。吳思瑤說，下午會登上「洋流號」車掃，並和團隊隨時保持線上作業，作為總幹事努力一心二用、一兼二顧，並呼籲士林北投鄉親站出來加油。最後，她表示拍了一張紀念照，「辦不成的台北沈伯洋市民之夜，會永遠留在我的記憶中。」