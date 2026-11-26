NBA盃今（26）日持續熱戰，壓軸戰金州勇士交手沙加緬度國王，勇士首節就投進9顆三分、爆轟44分打破本季單節最高分紀錄，一節將領先分差拉開至25分，但國王後續兩節持續追分，一度追到只有5分，所幸勇士第四節回穩，終場129：110擊敗國王，收下柯瑞（Stephen Curry）缺陣下首次2連勝。
勇士首節攻下44分 改寫本季單節得分新高
雖然柯瑞尚未回歸，但勇士本場NBA盃面對弱旅國王，開局打得相當帶勁，梅爾頓（De'Anthony Melton）首節三分投5中4攻下12分、桑托斯（Gui Santos）三分投2中2也砍下12分，全隊三分投13中9、命中率高達69%，首節9記三分、團隊44分，兩項皆創本季單節新高。
但第二節國王仍未放棄，在沙波尼斯（Domantas Sabonis）穩健發揮下，於禁區攻城掠地，逐漸追回失分，第三節新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）快攻飆進三分，一度將分差縮小到5分，勇士喊出暫停後才止住失血。
勇士末節回穩！順利收下2連勝
勇士第四節開局連續得分，打出11：5攻勢再度拉開領先，防守強化後也讓國王多次進攻嘗試失手，比分差距維持在20分左右，終場129：110擊敗國王，收下2連勝。
🏀費城76人111：104邁阿密熱火 本場戰報
儘管76人主戰中鋒恩比德（Joel Embiid）持續高掛免戰牌、前鋒布朗（Jaylen Brown）更在第二節末段因腿筋傷勢提前退場，但現年41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）挺身而出，全場高效率攻下25分、10籃板與12助攻大三元，再度刷新NBA最老的大三元紀錄。
76人終場以111：104力退熱火，不僅終結對手7連勝、收下本季第15勝，更把NBA盃戰績追平為2勝1敗，成功保住晉級淘汰賽的生機。
🏀11月26日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）
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雖然柯瑞尚未回歸，但勇士本場NBA盃面對弱旅國王，開局打得相當帶勁，梅爾頓（De'Anthony Melton）首節三分投5中4攻下12分、桑托斯（Gui Santos）三分投2中2也砍下12分，全隊三分投13中9、命中率高達69%，首節9記三分、團隊44分，兩項皆創本季單節新高。
但第二節國王仍未放棄，在沙波尼斯（Domantas Sabonis）穩健發揮下，於禁區攻城掠地，逐漸追回失分，第三節新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）快攻飆進三分，一度將分差縮小到5分，勇士喊出暫停後才止住失血。
勇士末節回穩！順利收下2連勝
勇士第四節開局連續得分，打出11：5攻勢再度拉開領先，防守強化後也讓國王多次進攻嘗試失手，比分差距維持在20分左右，終場129：110擊敗國王，收下2連勝。
🏀費城76人111：104邁阿密熱火 本場戰報
儘管76人主戰中鋒恩比德（Joel Embiid）持續高掛免戰牌、前鋒布朗（Jaylen Brown）更在第二節末段因腿筋傷勢提前退場，但現年41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）挺身而出，全場高效率攻下25分、10籃板與12助攻大三元，再度刷新NBA最老的大三元紀錄。
76人終場以111：104力退熱火，不僅終結對手7連勝、收下本季第15勝，更把NBA盃戰績追平為2勝1敗，成功保住晉級淘汰賽的生機。
|客隊
|比分
|主隊
|勝隊表現最佳
|敗隊表現最佳
|邁阿密熱火
|104：111
|費城76人
|馬克西（Tyrese Maxey）30分4籃板6助攻（詹姆斯25分10籃板12助攻）
|阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）32分14籃板4助攻
|芝加哥公牛
|107：105
|夏洛特黃蜂
|布澤利斯（Matas Buzelis）24分5籃板（吉迪12分11籃板7助攻）
|米勒（Brandon Miller）35分3籃板1助攻
|克里夫蘭騎士
|102：121
|紐約尼克
|阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）21分1籃板3助攻（哈特15分7籃板11助攻）
|米契爾（Donovan Mitchell）30分4籃板4助攻
|明尼蘇達灰狼
|113：106
|奧克拉荷馬雷霆
|麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）32分10籃板5助攻
|吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）32分3籃板5助攻
|洛杉磯快艇
|97：115
|曼斐斯灰熊
|威爾斯（Jaylen Wells）19分6籃板1助攻
|英格拉罕（Brandon Ingram）18分5籃板4助攻
|布魯克林籃網
|104：97
|密爾瓦基公鹿
|藍道（Julius Randle）28分9籃板3助攻
|希羅（Tyler Herro）28分2籃板5助攻
|鳳凰城太陽
|104：116
|休士頓火箭
|森貢（Alperen Sengun）23分11籃板11助攻
|布克（Devin Booker）25分0籃板5助攻
|聖安東尼奧馬刺
|111：116
|波特蘭拓荒者
|阿夫迪亞（Deni Avdija）36分12籃板7助攻
|文班亞馬（Victor Wembanyama）44分17籃板3助攻
|沙加緬度國王
|110：129
|金州勇士
|梅爾頓（De'Anthony Melton）24分4籃板7助攻
|沙波尼斯（Domantas Sabonis）27分10籃板6助攻