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勇士首節攻下44分 改寫本季單節得分新高

勇士末節回穩！順利收下2連勝

費城76人111：104邁阿密熱火 本場戰報

11月26日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）

客隊 比分 主隊 勝隊表現最佳 敗隊表現最佳 邁阿密熱火 104：111 費城76人 馬克西（Tyrese Maxey）30分4籃板6助攻（詹姆斯25分10籃板12助攻） 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）32分14籃板4助攻 芝加哥公牛 107：105 夏洛特黃蜂 布澤利斯（Matas Buzelis）24分5籃板（吉迪12分11籃板7助攻） 米勒（Brandon Miller）35分3籃板1助攻 克里夫蘭騎士 102：121 紐約尼克 阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）21分1籃板3助攻（哈特15分7籃板11助攻） 米契爾（Donovan Mitchell）30分4籃板4助攻 明尼蘇達灰狼 113：106 奧克拉荷馬雷霆 麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）32分10籃板5助攻 吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）32分3籃板5助攻 洛杉磯快艇 97：115 曼斐斯灰熊 威爾斯（Jaylen Wells）19分6籃板1助攻 英格拉罕（Brandon Ingram）18分5籃板4助攻 布魯克林籃網 104：97 密爾瓦基公鹿 藍道（Julius Randle）28分9籃板3助攻 希羅（Tyler Herro）28分2籃板5助攻 鳳凰城太陽 104：116 休士頓火箭 森貢（Alperen Sengun）23分11籃板11助攻 布克（Devin Booker）25分0籃板5助攻 聖安東尼奧馬刺 111：116 波特蘭拓荒者 阿夫迪亞（Deni Avdija）36分12籃板7助攻 文班亞馬（Victor Wembanyama）44分17籃板3助攻 沙加緬度國王 110：129 金州勇士 梅爾頓（De'Anthony Melton）24分4籃板7助攻 沙波尼斯（Domantas Sabonis）27分10籃板6助攻

NBA盃今（26）日持續熱戰，壓軸戰金州勇士交手沙加緬度國王，勇士首節就投進9顆三分、爆轟44分打破本季單節最高分紀錄，一節將領先分差拉開至25分，但國王後續兩節持續追分，一度追到只有5分，所幸勇士第四節回穩，終場129：110擊敗國王，收下柯瑞（Stephen Curry）缺陣下首次2連勝。雖然柯瑞尚未回歸，但勇士本場NBA盃面對弱旅國王，開局打得相當帶勁，梅爾頓（De'Anthony Melton）首節三分投5中4攻下12分、桑托斯（Gui Santos）三分投2中2也砍下12分，全隊三分投13中9、命中率高達69%，首節9記三分、團隊44分，兩項皆創本季單節新高。但第二節國王仍未放棄，在沙波尼斯（Domantas Sabonis）穩健發揮下，於禁區攻城掠地，逐漸追回失分，第三節新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）快攻飆進三分，一度將分差縮小到5分，勇士喊出暫停後才止住失血。勇士第四節開局連續得分，打出11：5攻勢再度拉開領先，防守強化後也讓國王多次進攻嘗試失手，比分差距維持在20分左右，終場129：110擊敗國王，收下2連勝。儘管76人主戰中鋒恩比德（Joel Embiid）持續高掛免戰牌、前鋒布朗（Jaylen Brown）更在第二節末段因腿筋傷勢提前退場，但現年41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）挺身而出，全場高效率攻下25分、10籃板與12助攻大三元，再度刷新NBA最老的大三元紀錄。76人終場以111：104力退熱火，不僅終結對手7連勝、收下本季第15勝，更把NBA盃戰績追平為2勝1敗，成功保住晉級淘汰賽的生機。