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▲高雄日航酒店今年以「冬日暖陽」 主題，打造雪國星河光廊、5米高白金聖誕樹與聖誕花柱，演繹冬日雪景與暖陽交融的夢幻意境。（圖／高雄日航酒店提供）

▲天空酒吧Rooftop Bar 22推出節慶特調及聖誕限定雙人海陸饗宴。（圖／高雄日航酒店提供）

迎接聖誕節，高雄日航酒店今年以「冬日暖陽」 主題，打造雪國星河光廊、5米高白金聖誕樹與聖誕花柱，演繹冬日雪景與暖陽交融的夢幻意境。日航咖啡廳同步推出聖誕系列西點，並獻上聖誕禮盒、聖誕珠寶盒下午茶組等節慶甜點；天空酒吧Rooftop Bar 22亦推出節慶特調及聖誕限定雙人海陸饗宴。有別於經典的聖誕紅綠配色，高雄日航酒店今年以「冬日暖陽」 設計 念，透過冰晶藍與香檳金的色彩轉換，營造從北國雪地走進一室暖意的冬日情境，自即日起至2027年2月14日全面點燈。酒店戶外廊道鋪展整排藍白交織的璀璨光點，呼應品牌經典的日航藍；大廳有香檳金與白金色系點綴的5米高聖誕樹；此外，聖誕造景更是一路延伸至二樓SERENA全日餐廳前的金色小鹿。融合日式職人工藝與甜點美學，高雄日航酒店西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）領銜設計一系列冬季限定聖誕西點，即日起於咖啡廳開放預訂。「雪鹿の樹」整座皆以巧克力製成，將鮮紅聖誕樹、雪白馴鹿與雪花化作立體藝術品，製作需耗時3天。同步更推出「聖誕禮盒」，將聖誕老人、聖誕樹、雪人等6款經典節慶意象化為精緻 甜點。另有手作薑糖霜餅乾與節慶麵包。12月限定的「聖誕珠寶盒下午茶組」，以白巧克力雪人為主角，搭配馴鹿馬卡龍、禮物盒、聖誕帽等多款充滿童趣的造型甜點，主廚更將日本聖誕節享用草莓鮮奶油蛋糕的傳統融入珠寶盒，嚴選台灣當季草莓搭配綿密細緻的北海道鮮奶油，呈現經典日式聖誕風味。天空酒吧 Rooftop Bar 22以冬日意象為創作靈感，於12月推出6款節慶限定特調。聖誕節當天更獻上雙人海陸饗宴，售價4,680 元（10%服務費另計），法式松露菌 龍蝦鮮細緻，搭配香氣濃郁的爐 石垣和牛紐約客，佐以西班牙粉紅氣泡酒，在高空城市夜景的映襯下，舉杯歡慶佳節。