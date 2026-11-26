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台股近期劇烈震盪，部分個股短線急跌後遭列為注意股，甚至進一步被列入處置股票，引發市場對交易流動性受到影響的疑慮。金管會日前邀集證交所、櫃買中心等單位研商處置制度，現階段傳出將優先從源頭調整，朝放寬注意股認定標準方向檢討，相關新制最快年底前上路，目前傾向優先檢討注意股認定門檻，降低個股在正常市場波動下觸發警示的機率，現行注意股共有14款認定標準，涵蓋短期漲跌幅、成交量、周轉率、借券賣出及當沖比率等不同交易指標。所謂「注意股」，是指證交所或櫃買中心發現個股交易出現異常情形，例如短期漲跌幅過大、成交量明顯增加或周轉率異常等，透過盤後公告提醒投資人留意交易風險。注意股本身並不代表股票已遭限制交易，也不等於公司經營出現問題；「處置股」則是個股達到相關累計條件，或經交易所依規定決議後，進一步採取交易管理措施，例如延長撮合間隔、要求投資人預收款券等。換除了注意股認定標準，外界也關注處置股票的預收款券制度是否調整。金管會昨（25）日邀集相關單位研商時，曾討論是否取消預收款券，但尚未達成共識，現階段傾向循序漸進，第一階段先處理注意股認定門檻。事實上，證交所今年8月10日已調整處置股票制度，將原本約每5分鐘或20分鐘一次的撮合間隔，縮短為原則上約每2分鐘一次，處置期間也由10個營業日縮短為5日，當沖異常者則為7日。此次再度檢討，重點在於如何兼顧市場交易效率、流動性及風險控管，後續仍須觀察11月27日專家會議討論結果，以及是否涉及交易規章修正與券商系統調整。