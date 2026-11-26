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路易莎Selfroom插旗大巨蛋！斥資3000萬打造健身空間

▲▼路易莎集團Selfroom設有全台最長多站式Precor 12多功能訓練區，結合多站、多角度及多功能訓練設計。（圖／路易莎集團提供）

不綁約每分鐘2元！Merrithew皮拉提斯VIP包廂 學員可自帶教練進場

▲Selfroom採取不綁約以分（兩元）計費的開放入場，還可以自帶教練、學員訓練，營造全新體驗的「自由健身天堂」。（圖／路易莎集團提供）

▲全館採用國際前三大頂尖最新器材，給你前所未有的專業訓練規格。（圖／路易莎集團提供）

▲Selfroom獨立皮拉提斯VIP包廂，結合國際專業設備與高隱私體驗。（圖／路易莎集團提供）

路易莎集團旗下Selfroom今（26）日進駐台北大巨蛋，斥資3000萬元打造460坪複合空間，包含390坪健身房及70坪咖啡廳。館內引進國際前三大品牌器材，設有Glutebuilder翹臀專區、Precor 12站訓練區及兩間Merrithew皮拉提斯VIP包廂。場館採不綁約、每分鐘2元計費，也開放自帶教練，開幕優惠為儲值1000元送350元，活動至12月底。Selfroom以「質感健身生活」為品牌定位，路易莎董事長黃銘賢曾以「咖啡是生命、健身是情人」形容兩項事業。品牌2022年先在松山CITYLINK開設首間生活運動館，將咖啡、健身與空間設計結合，這次再進駐台北大巨蛋，拓展至融合運動、娛樂及消費的城市場域。大巨蛋門市總面積約460坪，其中健身空間占390坪，另有70坪規劃為路易莎咖啡。有別於一般健身房較強調器材與訓練功能，館內大量採用木質元素，搭配現代設計，營造明亮、溫潤的環境，讓民眾運動之餘也能享受休閒氛圍。館內器材是此次規劃重點，黃銘賢表示，每項設備都經過挑選，希望兼顧專業功能與質感。全館採用國際前三大健身器材品牌最新系列，從重量訓練、有氧運動到功能性訓練，提供不同運動經驗及需求的消費者使用。其中，特別設置全系列Glutebuilder設備的「翹臀專區」，包含臀推、臀腿及下肢訓練器材，讓使用者能針對臀部肌群進行鍛鍊。此外，場館也配置全台最長的Precor 12站多功能訓練區，可透過不同角度與設備，訓練背部、肩部、胸部等全身20多個部位，減少更換器材及等待時間。除了重訓與有氧設備，Selfroom也將皮拉提斯納入大型健身場館，設置兩間獨立VIP包廂，引進國際皮拉提斯品牌Merrithew頂級器材，提供較高隱私性的訓練環境，方便教練依照學員需求安排課程。考量皮拉提斯包含躺姿及身體延展等動作，獨立空間能讓學員更自在地訓練。場館另設有草皮自由訓練區，可用於瑜珈、跑跳、心肺及核心等活動，滿足不同運動形式。Selfroom另一項特色是打破傳統健身房以會員制度及自有教練為主的經營模式，開放學員帶自己的教練進場，也讓自由教練能自行帶領學員使用場館，不受固定時段及制式課程限制。為了配合教練授課需求，場館從器材配置到動線都經過規劃，例如飛鳥訓練設備分散設置，讓教練可依課程選擇器材；啞鈴區也配置多組不同重量設備，降低熱門器材不足的等待情況。消費者則可依自身需求選擇自主訓練、私人教練課程或團體活動。根據財政部統計，台灣健身產業2025年產值首度突破200億元，健身人口約110萬人，但市場滲透率僅4.8%，仍有發展空間。黃銘賢看好產業前景，認為未來健身市場產值有機會突破千億元。Selfroom也將持續擴大布局，預計明年初進駐路易莎集團於新莊幸福站自建的綜合商場，推出不同形式的門市，未來希望逐步拓展至全台各地。