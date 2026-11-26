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▲何芝寧（如圖）跳起女團BESTie的〈Love Options〉，一邊跳舞一邊鼓勵大家出門投票。（圖／何芝寧IG@chihning2577）

新竹市東區頂埔里里長何芝寧外型出眾，有著一雙水汪汪的大眼，和甜美笑容，獲封「最美里長」，選戰倒數她昨日在社群上cover韓國女團BESTie的〈Love Options〉，提醒大家投票的注意事項。只見何芝寧頂著黑色妹妹頭長髮，穿著短裙、絲襪辣舞，讓網友看了直呼：「這是可以免費看的嗎」、「這是ai嗎」、「根本是女團偶像」還有人笑虧：「里長是這麼競爭的嗎！」何芝寧因亮眼外型人氣暴漲，頂著「最美里長」封號的她，經常透過社群與民眾互動，昨日她跳起女團BESTie的〈Love Options〉，一邊跳舞一邊鼓勵大家出門投票，另外何芝寧也提醒大家投票時的注意事項，包括記得攜帶身分證、印章以及投票通知單。影片中，何芝寧罕見以「妹妹頭」造型亮相，戴上細框眼鏡增添知性氣息，並身穿法式襯衫與迷你短裙，腳踩高跟鞋搭配黑色絲襪火辣熱舞。她不僅舞步精準到位，隨著節奏擺動時一雙逆天長腿更讓人看得目不轉睛，性感升級引來許多網友留言：「報告！我想跨區投票」、「這是可以免費看的嗎」、「這是ai嗎」、「第一次看到這種風格的芝寧」、「哇哇哇大女神」、「這一招拉票完全無敵」、「現在遷戶籍來得及嗎」、「這種里長要怎麼輸」、「想當里民了。」還有人笑喊現在選里長是這麼競爭的嗎，影片引發熱議。何芝寧在4年前首次參選時就掀起許多討論，不僅有著甜美臉蛋，從小在新竹長大的她，發現自家附近有許多可以改善的角落，因此年紀輕輕就開始進行活化當地的計劃，包括舉辦青年市集、改善塞車問題等，努力讓里民看見她的努力。順利當選里長後，何芝寧經常透過社群分享工作照，成為新一代政壇美女代表，IG擁有3.6萬人追蹤。