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▲伊藤大海與佐藤輝明、平良海馬同日提出入札申請，如今成為日職3人中唯一還在等待最終報價的選手。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹的25歲重砲三壘手盧施煥，在球團與KBO的協助下，已經啟動入札程序準備叩關美職。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.18）

美國職棒大聯盟（MLB）現行勞資協議即將於美東時間12月1日晚間到期，由於勞資雙方在薪資上限等核心議題上遲遲無法達成共識，今（26）日甚至傳出MLB聯合30支球隊把球員工會告上法庭，12月2日啟動封館幾乎已成定局。一旦封館生效，所有大聯盟合約簽署與交易都將全面凍結，這也讓今年休賽季透過入札制度挑戰美職的台、日、韓球星被迫陷入與時間賽跑的局面。隨著佐藤輝明與平良海馬日前雙雙確定落腳處，目前仍有曾峻岳、林凱威、伊藤大海與盧施煥等亞洲頂尖好手正在市場上尋求落腳處。大聯盟官方已明確表態，不會因為封館而延長入札球員的交涉期限，這意味著尚未簽約的亞洲選手若無法在美東時間12月1日大限前拍板定案，將面臨大聯盟談判大門直接關閉、甚至入札失敗被迫回到母隊的嚴峻考驗。面對封館危機壓境，日職兩大球星率先在昨日搶下大聯盟門票，阪神虎重砲手佐藤輝明確定與芝加哥小熊簽下6年1.2億美元長約，西武獅王牌右投平良海馬則以5年8000萬美元合約加盟多倫多藍鳥。在尚未定案的入札球員中，台灣球迷最關注的莫過於富邦悍將終結者曾峻岳。今年在中職出賽48場繳出25次救援成功、飆出65次三振的曾峻岳，成為中職史上首位啟動MLB入札程序的球員，原本45天交涉期自美東時間11月8日起跑至12月22日止。然而受到12月1日勞資協議到期影響，他真正能爭取大聯盟保障合約的談判時間被大幅壓縮。綜合多家海外棒球媒體報導，續尋求升級牛棚戰力的芝加哥小熊是目前對曾峻岳最有興趣的球隊之一，此外洛杉磯道奇與匹茲堡海盜等球隊也被外界評估為極具潛力的可能落點。中職除了曾峻岳，味全龍投手林凱威也 於2026年10月29日 正式向味全龍提出行使旅外球員權利，成為今年休季繼富邦悍將曾峻岳後第2位提出申請的中職球員。但目前在美職方面沒有傳出任何簽約消息。日本職棒方面，北海道日本火腿鬥士王牌右投伊藤大海與佐藤輝明、平良海馬同日提出入札申請，如今成為日職3人中唯一還在等待最終報價的選手。擁有2025年澤村賞光環的伊藤大海，本季依舊繳出10勝、防禦率3.18並主投超過172局的耐投表現。近期他親自飛往芝加哥的消息曝光後，立刻引發美媒高度關注。據《ESPN》與《The Athletic》等外媒披露，早在今年夏天就曾派球探赴日觀察的芝加哥白襪、同樣急需先發輪值戰力的芝加哥小熊，以及舊金山巨人與聖地牙哥教士等4支球隊都對他展現濃厚興趣，未來一週將是他能否順利圓夢的關鍵決戰期。韓國職棒方面，韓華鷹當家三壘手盧施煥在年初才剛簽下創韓職紀錄的11年307億韓元超級長約，休賽季隨即獲得球團同意啟動入札挑戰大聯盟。本季繳出29轟、96分打點與攻擊指數0.865亮眼成績的盧施煥，今年曾代表韓國出戰世界棒球經典賽（WBC），他的30天交涉期限原本就跟12月1日封館大限沒差多少。據韓媒《SPOTV NEWS》報導，目前已有4至5支大聯盟球團向韓職提出身分照會並表達實質興趣。海外媒體《Al Bat》更進一步分析，看好他具備年輕與長打火力優勢，直接點名紐約洋基、波士頓紅襪、洛杉磯道奇與紐約大都會這4支豪門球隊都是適合他的落腳處，這位韓職強打能否在最後關頭順利獲得美職球團青睞，同樣備受外界矚目。