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選前2天連破4案！村長夫妻檔雙雙遭押

幽靈人口虛遷6人！平地原民議員「1票1萬」行情最高

選舉進入最後倒數2天，基層買票動作愈發猖獗！南投地檢署在昨、前兩日內接連出擊，一舉查獲3起現金買票案與1起幽靈人口案，共約談30餘人到案、向法院聲押4人獲准。其中，水里鄉長候選人的司機涉以每票1,000元買票，鹿谷鄉某村長候選人的堂兄則以每票2,000元行賄；截至目前為止，南投地檢署偵辦的所有案件中，以縣議員第六選舉區（平地原住民）每票喊到1萬元的買票行情最高。南投地檢署於11月24日、25日接連偵辦鹿谷鄉、信義鄉、水里鄉現金買票，以及竹山鎮幽靈人口等4起妨害選舉案件，共計發動搜索9處、約談30餘人到案說明，查扣選民主動繳回的賄款2萬7,000元，並向法院聲請羈押禁見4人獲准。第一起水里鄉長選舉現金買票案，檢警通知5人到案說明，查扣選民繳回的賄款現金3,000元。檢警查出，某鄉長候選人的黃姓司機以每票1,000元為對價，要求選民投票支持該名候選人；檢方複訊後認黃男有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘人請回。第二件為鹿谷鄉村長選舉現金買票案，通知10餘人到案說明，查扣賄款現金2萬1,000元。檢調查出，某村長候選人的陳姓堂兄以每票2,000元為對價，要求選民投票支持堂弟，昨日下午已遭法院裁准羈押禁見；另謝姓樁腳及蘇姓選民分別諭令以5萬元及1萬元交保，其餘人請回。第三件則是信義鄉村長選舉現金買票案，檢警通知10餘人到案說明，查扣選民繳回的現金3,000元。經查，金姓村長候選人與全姓妻子共同以每票1,000元向選民行賄，兩人於昨日深夜均遭法院裁准羈押禁見。第四件為竹山鎮里長選舉幽靈人口案，林姓里長候選人為求順利當選，涉嫌與友人共同謀議，虛偽遷徙親友及家屬戶籍，使6人幽靈人口取得該里選舉權人資格。專案小組搜索6處、約談7人到案，經檢察官訊問後，諭知林姓里長候選人以3萬元交保，其餘人請回。截至目前為止，南投地檢署偵辦的賄選案件中，以縣議員第六選舉區（平地原住民）的買票行情最為驚人。該選區唯二的兩名候選人陣營各自涉嫌現金買票，其中挑戰者江姓候選人的林姓樁腳涉以每票5,000元至1萬元重金買票；尋求連任的現任石姓縣議員也涉嫌以每票5,000元賄選，雙方均已遭法院裁定羈押禁見。