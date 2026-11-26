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明晚、週六上午規劃20班自由座 高鐵：不用擠在明晚返鄉

2026縣市長選舉將於週六登場，高鐵今（26）日表示，因應旅客訂位踴躍，11月27日延收車次中的10班紅眼優惠班次，將再開放2節自由座車廂作為「對號座車廂」供旅客訂位。高鐵今日說明，選舉疏運旅客訂位踴躍，首度增開17班延收車次，已接近完售再創新紀錄。而11月27日延收車次中的10班「紅眼優惠班次」（對號座77折優惠）將再開放2節自由座車廂做為「對號座車廂」供旅客訂位。台灣高鐵公司預估11月27日（五）傍晚17時起至20時止，南港、台北、板橋三站自由座人潮將為「紅燈」，因此三站將實施自由座旅客進站管制：每開放10分鐘進站、管制進站5分鐘，實際時間依現場狀況調整，必要時將提前或延長實施，對號座旅客進站則不受影響。高鐵說明，管制期間自由座旅客預估排隊等候時間至少為45分鐘到1小時，呼籲自由座旅客避開上述時段，屆時若自由座旅客過多、無法消化，將評估是否限縮自由座銷售。台灣高鐵提到，感謝高雄捷運、台中捷運以及台北捷運，於27日當天配合疏運措施，增開深夜班次接駁與協助人潮分流。為使旅客深夜返家行程順暢，高雄捷運於11月27日跨11月28日凌晨00：30、01：25、02：15自左營站雙向各加開3班列車；台中捷運配合於00：15末班車後，再加開2班00：50、01：25自高鐵台中站發車，讓旅客深夜抵達後，仍可轉乘捷運返家。台北捷運將於11月27日超尖峰時段，配合地下三樓閘門出入口，加派人力進行人潮動線引導。台灣高鐵說，已於11月27日晚間以及11月28日上午，總計規劃多達20班全車自由座列車，其中11月28日並首次在週六中午12時以前，加開多達8班（南下4班、北上4班）全車自由座列車（商務車廂除外），呼籲自由座旅客不用擠在11月27日晚間返鄉，分流改搭11月28日上午的班次，依然來得及在投票截止前，投下神聖的一票。台灣高鐵說，本次選舉疏運期間（11月27日至11月30日）共加開71班次列車（南下33班、北上38班），提供749班次列車的運能。因應選舉疏運超尖峰時段湧現的大量人潮，台灣高鐵也將密切監控自由座人潮，並在交通部協助下與台鐵適時啟動「運具聯防」。11月27日晚間各地皆有選前之夜相關活動，高鐵公司強烈呼籲，跨縣市參加活動的民眾，若距離相對較短，請改用其他運具，把高鐵運能讓給長程返鄉投票的民眾，敬請大家彼此尊重、相互體諒，順利投下手中神聖的一票。