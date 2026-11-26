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高雄市三民區鼎盛里里長候選人辜保源，今(26)日一大早在里內的路口定點向往來人車拜票時，突有一名女性機車騎士自摔，辜保源立即與助選團隊上前協助報警並進行安全維護，等候警方人員到場處理。他表示，他提出的政見第一條就是打造安全社區，其中道路安全更是重中之重，為里民人車生命財產把關，是里長不可推卸的責任。今天早上天空飄著雨，辜保源在鼎金交流道下的大中一路與鼎中路口向選民請安，遇到一名女騎士自摔並跌坐在路中間。辜保源見狀急中生智，立即將競選用的旗幟連基座移到騎士旁做出安全阻隔，一方面打電話通知警方處理，一方面臨時在現場進行交管，指揮人車提醒注意傷者，競選團隊暫時放下拜票工作，投入現場救援行動。辜保源一在場等到警方到場處理完畢，傷者也由救護車安全送醫後，繼續在該路口定點拜票。辜保源表示，他在競選政見中提出11項服務承諾，首先就是和里民日常生活息息相關的道路安全事項，包括改善道路坑洞、排水溝蓋及路中央鐵蓋防滑。他認為，這些雖然看似小事，但攸關民眾行的安全卻是大事，他平日就在鼎盛里里內巡察，只要一看到路面有破損，就先設立警告路障，並馬上打電話給市府要求修補，因為時間上的耽誤，就有可能危及過往人車的生命安全，尤其是肉包鐵的機車騎士。他說，今天發生車禍的道路，就在鼎盛里的區域之內，讓他感同身受，也凸顯他平日強調道路必須做好防滑工作的重要性，未來如果有機會當選里長，必定會繼續做對的事，堅持道路缺失改善，給民眾一條安全回家的路。