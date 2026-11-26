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台股今（26）日強勢反彈，加權指數終場上漲956.38點，收在39,151.81點，漲幅2.50%，成交金額達8,174.67億元。大盤早盤以38,435.99點開出，盤中最高衝上39,459.95點，最低為38,435.99點，終場站回3萬9000點關卡。盤面由聯發科（2454）領軍，台達電（2308）、南亞（1303）、台光電（2383）等電子股同步走強，低軌衛星概念股也接力上攻，帶動大盤漲勢擴大，台積電（2330）表現相對疲弱，終場下跌5元，以2,145元作收，與大盤漲勢不同步。從盤面來看，加權指數今日開盤後呈現上攻走勢，盤中一度大漲，最高來到39,459.95點，隨後在高檔震盪，終場收在39,151.81點，單日上漲956.38點。相較前一交易日收盤價38,195.43點，大盤今日明顯反彈；成交金額方面，今日集中市場成交金額約8,174.67億元，顯示市場交易仍相當熱絡。今日早盤由聯發科領軍，台達電、南亞、台光電、奇鋐及智邦等個股同步走強，低軌衛星概念股昇達科（3491）、穩懋（3105）也接力上攻，帶動大盤漲幅擴大，盤中一度大漲超過950點；不過，台積電與創意（3443）等指標股走勢震盪，與部分電子股的強勢表現有所不同。台積電今日收盤表現則與大盤不同步，終場收在2,145元，下跌5元，跌幅0.23%。台積電今日以2,150元開出，盤中最高來到2,170元，最低下探2,120元，成交量為42,164，成交金額約906.43億元。