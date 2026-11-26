我是廣告 請繼續往下閱讀

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）又出招！今（26日）在社群平台X發文宣布，美國每名兒童將獲得2股太空探索科技公司（SpaceX）股票，引發議論。根據CNBC報導，太空探索科技公司（SpaceX）週三也同步宣布，將向每一個活躍的「川普帳戶」（Trump Account）捐贈一股該公司的 A 類股票，而執行長馬斯克（Elon Musk）個人也將跟進捐出同等數量的股票。公司在聲明中表示：「SpaceX 正在打造未來的基礎設施，並致力於讓人類成為跨行星物種。我們相信，創建這些系統的公司所有權應該延伸至美國的下一代，以造福他們的長遠未來。」白宮於 10 月宣布，目前已建立近 7,000 萬個「川普帳戶」，其中超過 6,000 萬個是透過自動註冊建立的。目前尚不清楚其中有多少被認定為活躍帳戶。根據官方網站 TrumpAccounts.gov 的說明，符合資格的兒童必須先由家長或監護人認領帳戶，才能接受來自家人、朋友與雇主的供款，並領取政府提供的一次性 1,000 美元種子基金；不過，自動註冊的兒童無須經過認領程序，即可接收慈善性質的捐款。針對這項捐贈計畫的更多細節，SpaceX 與美國財政部（U.S. Department of the Treasury）的代表並未立即回應置評請求。在此之前，SpaceX 營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）已同意以個人名義向「川普帳戶」捐贈超過 200 萬股的 SpaceX 股票，符合資格的帳戶持有人預計將於 12 月收到這批股票。「川普帳戶」又稱 530A 帳戶，凡是擁有社會安全號碼（SSN）的 18 歲以下美國兒童皆可開立。在受益人年滿 18 歲的前一年為止，父母、監護人、祖父母及其他親友每年可為每名兒童合計存入最高 5,000 美元的稅後資金。2027 年之後，這項年度供款上限將隨通貨膨脹率進行調整。自 7 月 4 日該計畫啟動以來，親友們已累計向「川普帳戶」存入超過 10 億美元，目前帳戶總存款額已突破 90 億美元。2025 年至 2028 年間出生的兒童，可獲得美國財政部發放的一次性 1,000 美元存款；若符合特定條件，還可能獲得其他資金補助。美國財政部在 9 月底頒布了臨時法規，允許「川普帳戶」持有獲贈的股票。官員表示，此舉旨在鼓勵更多慈善捐贈。捐贈股票對捐贈者而言具有稅務優勢，能避開出售增值股票時產生的資本利得稅；但受贈家庭在出售這些股票時則會面臨相關限制。這項政策也意味著，部分兒童的財富累積將與個別企業的營運表現綁在一起。根據美國財政部的指導方針，家庭不得拒絕捐贈至「川普帳戶」的股票，且通常必須等到滿五年，或是受益人年滿 17 歲該日曆年結束時（以兩者較早發生者為準），才能將股票出售。