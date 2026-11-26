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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨深夜宣布取消原訂27日的選前之夜，並連夜拆除舞台。對此，總統府秘書長潘孟安今（26）日表示，對沈伯洋在面對路權租借困境時毅然決定取消實體造勢、改辦線上「市民之夜」深感敬佩，呼籲全國民眾在選前關鍵48小時用選票做出決定。潘孟安今日南下高雄陪同高雄市長候選人賴瑞隆、市議員候選人蔡秉璁等人進行車隊掃街拜票。他於會前接受媒體聯訪時表示，對於沈伯洋毅然決然取消實體造勢晚會的決定，感到十分敬佩，但也坦言整個過程「很心酸」。他提到，從凱達格蘭大道、台北市政府前廣場，一路到競選總部所在的北平東路，沈伯洋團隊在路權申請上遇到的重重阻礙，與他2024年擔任統統賴清德競選總幹事時所經歷的情況如出一轍。潘孟安回憶，2024年1月13日總統大選投票當天，賴清德競選總部同樣設在北平東路，當時團隊動員數十名夥伴，凌晨12點準時守在電腦前搶申請開放的隔月路權，但人工操作仍不敵程式搶票，甚至連開票當晚競選總部家門口的路權都被借走。潘孟安直言，在自家門口辦開票喜事卻連路權都被借走，若將心比心，這種做法「實在是有點荒謬」。潘孟安以聖經「所羅門的審判」比喻，指出在審判中願意為了保護孩子而選擇放手的，才是真正的母親，他認為沈伯洋正是展現了這種顧全大局的高度。潘孟安強調，選舉應該是一場民主的嘉年華會，各陣營各自發揮、各憑本事，才是台灣民主最好的典範與風景。潘孟安表示，包括屏東縣長周春米、賴瑞隆、台中市長候選人何欣純、新北市長候選人蘇巧慧都已宣布，他們的選前之夜也是沈伯洋的選前之夜，在選戰最後關鍵的48小時，相信台灣人民有足夠的智慧與判斷力，期待大家用選票決定自己想要的市長、代言人與未來。