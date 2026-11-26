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▲愛買更宣布推出每日現烤的「60公分超長蛋撻」，每份168元，平均每公分不到3元。（圖／愛買提供）

▲傳統砂糖甜甜圈任3個65元，平均每個不到22元；綜合小酥餅5個99元，平均每個不到20元。（圖／愛買提供）

▲萬家福攜手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處，特別於11月25日至12月8日推出「味旅義大利」美食展。（圖／萬家福提供）

肯德基被譽為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，不過股市狂跌又遇月底，量販店有更高CP值選擇！愛買熱銷的15元傳統蛋撻、22元葡式蛋撻，每日合計銷量突破萬顆，近期更推出話題新品「60公分超長蛋撻」，每份售價168元，從銅板價個人點心到百元分享型甜點都有。愛買表示，透過商品規格創新及多元價格帶布局，力拚現烤烘焙業績雙位數成長。愛買觀察發現，相較於高單價甜點，單顆售價15元、22元的銅板價蛋撻，不僅消費門檻低，也具備較高回購潛力，更容易促成消費者一次購買多顆，進一步累積銷售量。目前15元傳統蛋撻及22元葡式蛋撻，兩款每日合計銷量已突破萬顆。愛買更宣布推出每日現烤的「60公分超長蛋撻」，每份168元，平均每公分不到3元，金黃酥香的塔皮搭配滑嫩蛋奶內餡，鎖定家庭聚會及節慶派對等分享需求。不過，目前僅限桃園、南雅、水湳共3家門市販售，每日限時限量供應，售完為止。此外，愛買即日起至12月8日推出多款中西式人氣烘焙商品優惠，包括台式傳統砂糖甜甜圈任3個65元，平均每個不到22元；綜合小酥餅5個99元，平均每個不到20元；葡式蛋撻4個85元；甜吐司（奶酥、芋頭、椰子、起司火腿口味）每條85元；家庭號起酥蛋糕每條118元，從銅板價點心到百元家庭分享型商品都能一次購足。萬家福攜手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處，特別於11月25日至12月8日推出「味旅義大利」美食展，集結逾200款義大利進口食品，從義大利麵、番茄泥、橄欖油、熟成乾酪，到洋芋片、巧克力、咖啡與葡萄酒。活動期間，會員全店消費不限金額，即可用89元加價購義大利BONELLE水果風味軟糖（150克，價值149元），單筆限購2包，全台限量5000包。也可以249元加價購義大利威尼托巴多利諾紅酒或斯灰皮諾白酒（750毫升任一瓶，價值399元），單筆限購3瓶，全台合計限量3000瓶。