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▲統一發票9月、10月中獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

統一發票9月、10月昨（25）日開出中獎號碼，萬家福本期（115年9-10月）中獎發票，開出一張200萬元特獎，幸運兒消費700元購買生活用品、食品，幸運門市為萬家福經國店；全聯集團本期統一發票也開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在大全聯頭份店。◾特獎200萬一張：開出門市為萬家福經國店，幸運中獎者大約700元消費，購買生活用品、食品，即獲得特獎200萬元。◾特獎200萬一張：開出門市為全聯永和中山店，幸運中獎者消費340元購買豆漿、雞蛋、油品等商品，即獲得特獎200萬元。📌特別獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。📌特獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。📌頭獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。