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▲美國會報告點名未來24個月關鍵！北京若判斷失算 恐對台隔離、封鎖（圖／路透社／達志影像）

台灣九合一大選28日登場，美國國會也在關注這場選舉。美中經濟暨安全審查委員會（USCC）日前向國會提交年度報告，指出未來24個月可能影響兩岸關係好幾年。北京會觀察今年的地方選舉和2028年的總統大選，評估脅迫和政治施壓能不能把台灣推向統一。報告也警告，北京如果認為策略失敗，可能升級為「隔離」或「封鎖」等更激進的手段。據《台北時報》報導，USCC在報告中的台灣專章，標題是「台灣：關鍵夥伴的關鍵窗口」。報告認為，北京的策略需要台北出現一個「和解型政府」，但台灣民眾「壓倒性」支持維持現狀。報告引述民調指出，只有4%的受訪者支持統一，不過有30%的人認為統一終究會發生。報告也提醒，就算選舉結果是北京樂見的，也不一定能帶來北京期待的政治轉變。如果民進黨在2028年再度勝選，將拿下史無前例的第四個總統任期。報告認為，北京可能把這解讀為友善政府短期內不太可能出現。報告警告，北京的期待和任何台灣政府實際上願意做的事之間存在落差，這是真實存在的升級風險。報告指出，北京把脅迫、軍事整備和政治施壓當成同一套策略的不同部分。報告寫道：「脅迫和軍事整備是北京雙軌策略中相互強化的組成部分。」報告列出北京的灰色地帶手段，包括軍隊和海警活動、網路和資訊戰、經濟施壓、法律戰，以及政治影響力滲透。報告也指出，中國正加強恐嚇支持台灣自主的人士，包括制定新的法律授權，並對官員、公民社會領袖和公眾人物展開刑事調查和執法行動。報告提到，台灣的鄰接區，以及東沙、金門、馬祖周邊海域，已經成為北京施壓的目標。報告也點出台灣自身的弱點。報告指出，賴清德政府承諾國防支出達到GDP的3.3%，目標是2030年達到5%，但1.25兆元的特別預算最後被刪到7800億元，只達到政府整體目標的大約60%，多數國內不對稱戰力的經費沒有編進去。報告寫道，立法僵局延後或減少了能在短期內形成戰力的投資。報告也提到，國民黨主席鄭麗文對中國的態度「比黨內多數人更加包容」，北京把她視為有用的中間人。美國這邊也有問題。報告指出，截至今年8月，已核准但還沒交付的美國軍購將近300億美元，延遲交貨正削弱台灣的嚇阻力。報告也提醒，台灣高度依賴進口能源，面對隔離或封鎖時特別脆弱。報告強調，台灣對印太地區的權力平衡、美國的經濟安全和科技領導地位都「不可或缺」。台灣位在第一島鏈的中央，限制了中國的選項，也提升美國在印太地區的行動自由。報告警告：「台灣地位的改變，將改變西太平洋的軍事平衡、考驗外界對美國同盟的信心，並威脅關鍵科技供應鏈。」報告認為，眼前最大的挑戰是嚇阻那些想在不引發戰爭的情況下改變現狀的脅迫行動。