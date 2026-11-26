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▲簡舒培公布北平東路的路權資料，可以看到從25日到28日共4天，分別由林姓、黃姓及白姓3人申請。（圖／翻攝自簡舒培Threads）

民進黨台北市長候選人沈伯洋原定於27日晚間舉辦選前「市民之夜」，卻因舞台搭設及周邊交通管制引發民怨，25日深夜無預警宣布取消實體活動，並連夜拆除舞台。民進黨台北市議員簡舒培進一步公布北平東路路權申請資料，發現11月25、26日兩天的路權，分別由林姓、黃姓人士申請，兩筆資料都在開放後0.4秒、1.11秒內送件，卻沒有實際舉辦活動，讓她質疑有人刻意卡場地。根據簡舒培向台北市政府新工處調閱的資料，北平東路從11月25日至28日共4天的路權，分別由林姓、黃姓及白姓3人申請，其中25日、26日兩天的申請，確實都在開放後0.4秒及1.11秒內完成送件，而且都「借了整天」，卻沒有舉辦任何活動；根據中正第一分局先前回覆，也尚未收到相關集會申請。簡舒培進一步指出，依照規定，每筆路權申請都必須先繳交3萬元保證金，若連續申請兩天，等於必須拿出6萬元。她質疑，究竟是誰願意特地花6萬元保證金，在開放瞬間搶下沈伯洋競選總部前的北平東路場地，借了卻不辦活動？她更重話批評，自己不用卻占著路權，讓別人借不到場地，「這不是卡場地，什麼才叫卡場地？」