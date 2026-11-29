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▲高允貞清秀淡雅的五官充滿氣質，給人一種鄰家女孩的柔和感。（圖／翻攝自IG@goyounjung）

▲這張高允貞舊照一點都不像她，讓網友質疑高允貞整形，但經紀公司表示這張照片是被醜化過的。（圖／翻攝自NAVER）

▲高允貞的同學公開她的這張學生照，表示這才是女神原圖。（圖／翻攝自NAVER）

▲高允貞學生時期的五官就很立體，當過素描模特兒。（圖／翻攝自NAVER）

▲高允貞（右）將與金宣虎（左）合體來台參加AAA。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓劇女神高允貞（又譯高胤禎）12月5日將出席在高雄舉辦的2026 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA），她甜美精緻的五官，曾被韓國女生票選為「整形範本」。不過，曾有網友翻出她出道前的高中舊照，質疑她也是靠整形才變美，照片中的她不僅膚色黝黑，鼻樑也較為扁塌，與如今女神形象有落差。對此，高允貞經紀公司曾出面否認，強調照片遭到惡意醜化，替女神護航。高允貞演過韓劇《還魂》、《照明商店》、《機智住院醫生生活》、《愛情怎麼翻譯？》，清秀白淨的五官經常引起討論，更和子瑜、張員瑛、Irene等甜美女星，並列韓國最佳「整形範本」，精緻的眉眼比例和鼻樑高度，被稱讚是女媧最棒的傑作，不過也因為如此，她多年來始終被整形疑雲纏身。2023年《還魂》熱播期間，就有人在X上流出一張高允貞念高中時的舊照，照片中的她完全看不出女神影子，五官較為呆板扁平，膚色看起來也比較蠟黃黝黑。網友因此紛紛熱議她整形，更有八卦說法稱，因為高允貞念美術系的關係，所以很懂五官比例，自己設計好想要的線條才去動刀，這才打造出近乎天然美的樣貌。對此，高允貞經紀公司MAA當時嚴肅發聲澄清，「目前，各大網站與社群上，正毫無節制地散布針對旗下藝人的不實消息、惡意修圖，以及涉及人身攻擊的誹謗文章。本公司特此聲明，針對惡意詆毀旗下藝人、散布不實消息等侵害名譽的行為，將採取強力的法律措施。」公司強調，網路上流傳關於高允貞的醜照，是被惡意修圖而成，她本人高中時根本不長那樣。另外，也有自稱是高允貞的同學匿名在網路上丟出其他張高允貞的舊照，表示高允貞從小美到大，從學生時期就是人氣王，很多美術系的同學都喜歡找她當模特兒，她五官比例本來就很優越，幫高允貞力證她是天然美。而高允貞近年的演技備受讚賞，尤其是和金宣虎主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》，她在劇中飾演人格分裂的女明星，展現出兩種不同性格，切換相當自然，被粉絲讚爆。這部戲也讓她獲得第3屆亞洲明星藝人獎的「最佳角色獎」及「最佳OTT藝人獎」，高允貞人氣持續攀升中。