《進擊的巨人》改編遊戲新作《進擊的巨人3》即將於12月10日上市！光榮特庫摩近日公開最新實機遊玩影片及 Steam 版系統需求，這次不只能從故事開端一路玩到最終結局，還能體驗全面進化的立體機動戰鬥。不過，遊戲所需儲存空間高達125GB，最低配備要求使用SSD固態硬碟，想玩的玩家可得提前清理電腦空間。另外，只要購買指定版本，就能提前72小時搶先開玩。
《進擊的巨人3》實機畫面曝光！從故事開端玩到最終結局
《進擊的巨人3》預計登陸PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X／S及Steam平台，支援繁體中文介面與字幕，並提供日文語音。近日，光榮特庫摩公開《進擊的巨人3》最新實機遊玩影片「牆內篇」，展示玩家操作立體機動裝置穿梭於城鎮、與巨人展開戰鬥的畫面。
本作堪稱系列集大成之作，不僅重新打造歷代遊戲中的經典名場面，還加入首次於系列遊戲登場的九大巨人相關對決及全新劇情，讓玩家一路體驗至故事最終結局。
《進擊的巨人3》電腦配備需求公開！125GB、SSD固態硬碟必備
根據光榮特庫摩官方公布的系統需求，《進擊的巨人3》Steam 版無論最低或建議配備，都需要至少125GB可用儲存空間，且必須使用 SSD 固態硬碟。最低配備可達到1080p、30fps 低畫質表現，若想以 1080p、60fps 高畫質暢玩，則建議使用 RTX 3060 Ti 或同等級以上顯示卡。
📌最低配備（1080p／30fps、低畫質）
■ 作業系統：Windows 11（64位元）
■ 處理器：Intel Core i5-10600K／AMD Ryzen 5 2600以上
■ 顯示卡：NVIDIA GTX 1660 SUPER（6GB）／AMD Radeon RX 5700 XT（8GB）以上
■ 記憶體：16GB RAM
■ DirectX：12
■ 儲存空間：125GB，必須使用SSD
📌建議配備（1080p／60fps、高畫質）
■ 作業系統：Windows 11（64位元）
■ 處理器：Intel Core i7-10700K／AMD Ryzen 7 5700X以上
■ 顯示卡：NVIDIA RTX 3060 Ti（8GB）／AMD Radeon RX 7700 XT（12GB）以上
■ 記憶體：16GB RAM
■ DirectX：12
■ 儲存空間：125GB，必須使用SSD，建議使用NVMe SSD
官方也提醒，若使用高於 1080p 解析度的螢幕或超寬螢幕，依照遊戲設定不同，可能需要更大的顯示記憶體（VRAM）容量。
《進擊的巨人3》如何提前72小時玩？買這版本就能搶先體驗
等不及正式上市的玩家注意！根據光榮特庫摩官方公告，只要購買 PS5、Xbox Series X／S 或 Steam 平台的「數位豪華版」，就能獲得提前72小時的搶先遊玩資格，依官方12月10日發售日推算，最快12月7日就能展開冒險。
數位豪華版售價為新台幣2670元，除了遊戲本體，還包含數位官方美術設定集、角色服裝、自訂配件、原創兵裝零件及新手起步道具。值得注意的是，Nintendo Switch 2 版本及單獨購買的數位豪華版升級包，皆不包含提前72小時遊玩的資格。
📌《進擊的巨人3》各版本售價
■ 一般版：1990元
■ 數位豪華版：2670元
■ 特典版：3690元
■ 典藏版：6390元
■ 數位豪華版升級包：780元（不含遊戲本體）
此外，預購下載版還能獲得角色自訂配件「自由之翼耳環」，符合12月23日前早期購入特典領取條件的玩家，則可獲得「自由之翼連帽上衣」，替自己的角色換上調查兵團風格造型。
📌《進擊的巨人3》Steam 預購連結：https://store.steampowered.com/app/2916700/?l=tchinese
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《進擊的巨人3》預計登陸PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X／S及Steam平台，支援繁體中文介面與字幕，並提供日文語音。近日，光榮特庫摩公開《進擊的巨人3》最新實機遊玩影片「牆內篇」，展示玩家操作立體機動裝置穿梭於城鎮、與巨人展開戰鬥的畫面。
本作堪稱系列集大成之作，不僅重新打造歷代遊戲中的經典名場面，還加入首次於系列遊戲登場的九大巨人相關對決及全新劇情，讓玩家一路體驗至故事最終結局。
根據光榮特庫摩官方公布的系統需求，《進擊的巨人3》Steam 版無論最低或建議配備，都需要至少125GB可用儲存空間，且必須使用 SSD 固態硬碟。最低配備可達到1080p、30fps 低畫質表現，若想以 1080p、60fps 高畫質暢玩，則建議使用 RTX 3060 Ti 或同等級以上顯示卡。
📌最低配備（1080p／30fps、低畫質）
■ 作業系統：Windows 11（64位元）
■ 處理器：Intel Core i5-10600K／AMD Ryzen 5 2600以上
■ 顯示卡：NVIDIA GTX 1660 SUPER（6GB）／AMD Radeon RX 5700 XT（8GB）以上
■ 記憶體：16GB RAM
■ DirectX：12
■ 儲存空間：125GB，必須使用SSD
📌建議配備（1080p／60fps、高畫質）
■ 作業系統：Windows 11（64位元）
■ 處理器：Intel Core i7-10700K／AMD Ryzen 7 5700X以上
■ 顯示卡：NVIDIA RTX 3060 Ti（8GB）／AMD Radeon RX 7700 XT（12GB）以上
■ 記憶體：16GB RAM
■ DirectX：12
■ 儲存空間：125GB，必須使用SSD，建議使用NVMe SSD
官方也提醒，若使用高於 1080p 解析度的螢幕或超寬螢幕，依照遊戲設定不同，可能需要更大的顯示記憶體（VRAM）容量。
等不及正式上市的玩家注意！根據光榮特庫摩官方公告，只要購買 PS5、Xbox Series X／S 或 Steam 平台的「數位豪華版」，就能獲得提前72小時的搶先遊玩資格，依官方12月10日發售日推算，最快12月7日就能展開冒險。
數位豪華版售價為新台幣2670元，除了遊戲本體，還包含數位官方美術設定集、角色服裝、自訂配件、原創兵裝零件及新手起步道具。值得注意的是，Nintendo Switch 2 版本及單獨購買的數位豪華版升級包，皆不包含提前72小時遊玩的資格。
📌《進擊的巨人3》各版本售價
■ 一般版：1990元
■ 數位豪華版：2670元
■ 特典版：3690元
■ 典藏版：6390元
■ 數位豪華版升級包：780元（不含遊戲本體）
此外，預購下載版還能獲得角色自訂配件「自由之翼耳環」，符合12月23日前早期購入特典領取條件的玩家，則可獲得「自由之翼連帽上衣」，替自己的角色換上調查兵團風格造型。
📌《進擊的巨人3》Steam 預購連結：https://store.steampowered.com/app/2916700/?l=tchinese