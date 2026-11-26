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▲水母哥在Threads公開自己也在蘋果糖店打工，但指責老闆都不讓他下場做蘋果糖。（圖／翻攝自Threads）

▲本月初，水母哥的家人就透過他的帳號發文，透露他疑似自殺送醫搶救中。（圖／翻攝自Threads）

曾登上節目《中文怪物》的日本網紅水母哥（本名：三浦直矢）昨（25）日被家屬證實離世，上個月他曾在Threads提到，自己曾在近期爆紅的「白粉男蘋果糖」店家打工過，不僅公開店家專利配方，還指控老闆都不讓自己做蘋果糖，讓他感到很挫敗，文章在社群發酵後水母哥遭到網友炎上，但他本人沒有意識到自己的發言出問題，反而認為是老闆引發的網路霸凌，透露將自殺讓網友知道言語可以殺死人。本月初，水母哥順著日本蘋果糖爆紅熱潮，公開一篇「我其實在蘋果糖店打工，（對，就是跟黃牛阿嬤對決的老闆經營的蘋果糖店）」，並且公開了自己製作的蘋果糖照片，認為自己只工作五天，就可以把蘋果糖做得比工作半年的前輩漂亮，可惜老闆一直不讓自己上工，使得自己只能一直負責收銀，「覺得很可惜，沒辦法得到讓自己成長的機會。」事後蘋果糖老闆親自回應，認為就是水母哥做的蘋果糖沒有達到販售標準，再加上製作蘋果糖需要操作明火，因此才會讓水母哥先繼續收銀工作，雙方就這樣在Theads打開了一場論戰，而水母哥也因為老闆的回覆遭到網友炎上。然而水母哥對於吵架結果似乎不太滿意，之後還把蘋果糖老闆的商業專利拿來檯面上說，並且指責今天自己會被罵，都是老闆「在公開場所用強硬語氣指責我」的問題，絲毫不認為是自己發言、公開他人商業機密的問題。不久後，持續受到網友攻擊的水母哥在社群寫下，「我人生最後一次切的蘋果糖，我被白粉男和台灣酸民殺掉了，我對世界沒有什麼遺憾。」11月6日，水母哥的家人在社群發文，透露他在當天早上倒在地上、頭戴塑膠袋，雖然叫了救護車，但心肺已經停止，就算急救後依然沒有恢復意識，接著斥責蘋果糖老闆公開在社群訓斥水母哥的行為，使得他萌生了自殺的念頭，「台灣人的素直如此低嗎？我所認識的台灣人都很親切，請將我真愛的家人生命還給我。」可惜經過搶救後，水母哥依然在當天離開這個世界。