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▲朱智勛（左）苦苦哀求申敏兒（右）復合，還說1年後就會恢復她后位，但申敏兒絲毫不動搖。（圖／翻攝自Disney+）

超渣步驟一：法庭上不准申敏兒再婚

超渣步驟二：質疑申敏兒出軌搜她寢室

超渣步驟三：派人囚禁申敏兒

超渣步驟四：捏造李鍾碩罪名將他關進大牢

▲李鍾碩（左）最終帶申敏兒（右）逃出東大帝國，並到西王國過甜蜜夫妻生活。（圖／翻攝自Disney+）

超渣步驟五：挽留申敏兒解釋廢后1年就復位

超渣步驟六：下令射殺所有鳥

超渣步驟七：派兵封鎖國境阻止兩人出逃

超渣步驟八：全副武裝追捕還下令殺李鍾碩

超渣步驟九：決心毀掉所有申敏兒所愛

西式宮廷風韓劇《再婚皇后》在昨（25）日迎來大結局，「娜菲爾」皇后（申敏兒 飾）被皇帝「索本修」（朱智勛 飾）提離婚後，當場在法庭宣布改嫁西王國的王「海因里」（李鍾碩 飾），讓渣皇瞬間崩潰，直接使出超渣9步驟想阻止兩人雙宿雙飛，不只囚禁申敏兒、把李鍾碩關進大牢，還差點引發戰爭，一系列操作讓劇迷全看呆。申敏兒在偷聽到朱智勛要跟她離婚後，雖然一開始感到傷心，但馬上想通決定到西王國參加李鍾碩就任儀式散心，不料對方得知她將離婚後，直接向她求婚，申敏兒僅震驚一秒就欣然答應，並在回國收到大法官通知離婚案件後，絲毫不意外的拔下婚戒、站上法庭，當庭同意離婚，讓朱智勛非常震驚。不過下一秒申敏兒就宣布再婚，李鍾碩也即時趕到現場，兩人牽手的樣子讓朱智勛感到非常刺眼，並在大法官同意後，怒喊：「我不准！」接下來還使出多招想阻止兩人離開，在李鍾碩現身，牽起申敏兒的手請求同意再婚後，大法官思考一下就表示同意，卻讓不爽許久的朱智勛變臉怒喊：「我不准！我絕不答應，這到底是哪門子的荒謬行徑？」白話文解讀就是「我出軌可以，妳出軌太荒謬！」但立馬被申敏兒反駁離婚已生效，渣皇還想用權力壓人，「我仍是妳所屬國家的皇帝，我絕不同意我的前妻改嫁。」沒想到大法官神助攻，「索本修皇帝，此事乃我的權限。」讓他只能落魄離場。朱智勛回到自己的東宮，小三「菈絲塔」（李世榮 飾）馬上開始挑撥，還故意透露之前跟李鍾碩通信的就是申敏兒，自己是為幫她隱瞞才會說謊，讓朱智勛以為申敏兒出軌，直接派人衝到她的西宮寢室搜索，侍衛隊還對申敏兒非常不尊重。皇帝派的人衝到申敏兒寢室後，侍衛隊表示皇帝下令將申敏兒囚禁，還封鎖她門窗，申敏兒要求親自見皇帝，侍衛還很不屑說：「皇帝可不是誰想見就能見的。」直接無視對方，朱智勛聽到也毫不介意、完全沒有訓斥的意思。前夫不理睬，未婚夫李鍾碩挺身而出，質問他們敢囚禁西王國未來王妃，這時朱智勛才緩緩現身，「你要是懂這個道理，當初就不該搶走別人的妻子。」並在侍衛找到兩人通信紙條後，聲稱李鍾碩是擅自闖入皇宮的敵國間諜，並捏造他罪名，「企圖綁架當時身為皇后的娜菲爾，把他關進大牢。」李鍾碩被帶走後，朱智勛開始質疑兩人關係是從何時開始，還自戀猜測申敏兒宣布改嫁是為了向自己報仇，申敏兒則反駁說自己心已不在這，讓朱智勛不斷求和還跪倒在地，甚至脫口說出自己原本打算先立菈絲塔為后，等到孩子順利取得皇嗣正統地位，1年後就會讓申敏兒重返后座，一次耍兩個女人玩，根本渣中之渣！因為知道李鍾碩與申敏兒是靠鳥來傳信，因此朱智勛在封鎖申敏兒寢室門窗後，還下令部屬弓箭手，「把看得見的鳥…通通射殺。」先背叛妻子，還在得知妻子要再婚後崩潰到喪心病狂的典型渣男。在離開申敏兒寢室後，朱智勛要求秘書找出阻止對方再婚的方法，還直言：「不准讓娜菲爾踏出我的國家半步。」既要又要的態度讓秘書也看傻眼，還直接調兵封鎖國境，秘書都忍不住問是否真的想跟西王國開戰，他則不以為意說：「西王國究竟會如何應對，等著瞧就知道了。」似乎真的有開戰意思，讓人誤以為被背叛的人是他，根本是假裝深情！在得知李鍾碩跟申敏兒都先後消失逃離後，朱智勛直接派兵追捕，還放話：「就算要殺掉海因里那傢伙也無妨。」隨後更是全副武裝穿上盔甲跟頭盔打算親自出場，秘書下跪勸阻表示這樣會讓百姓誤以為真的要開戰，才決定在宮裡等待。在追兵遲遲沒有傳出捕獲申敏兒與李鍾碩的消息，而獨自一人落魄坐在法庭裝深情的朱智勛，竟然還跟秘書說：「你知道世上最屈辱的事是什麼嗎？就是眼睜睜看著想留在身邊的人被奪走，那才是最大的屈辱。」並在知道追兵追捕失敗後，直接大黑化，「娜菲爾，我一定會把妳所愛的一切，從這世上通通抹去。」簡單來說就是「我得不到的，誰也別想得到。」妥妥的渣男一枚。