後場兩位36歲老將里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）一攻一守宛如絕配，聯手上演大回春驚奇。

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阿夫迪亞成為頂級球星 對馬刺轟33分、12籃板、7助攻

里拉德、哈勒戴堪稱絕配 雙老將聯手大回春

拓荒者打出新氣象 開季前18場豪取12勝

波特蘭拓荒者日前先擊敗東區龍頭費城76人，今（26）日又在NBA盃小組賽主場以116：111逆轉西區龍頭聖安東尼奧馬刺，變身為「龍頭殺手」。拓荒者開季打出12勝6敗佳績，除了當家前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）頂級輸出之外，儘管面對有長人坐鎮的76人、馬刺，以切入為主的阿夫迪亞，這兩場比賽仍能打出王牌前鋒身手，成為拓荒者最穩定的進攻發起點與終結者，面對76人僅出賽30分鐘，便高效率19投12中、三分9投5中，砍下31分、7助攻，本場面對馬刺再轟33分、12籃板、7助攻與2抄截，關鍵時刻連番取分率隊逆轉。攤開這2場數據，拓荒者皆投進19記三分球，反觀對手外線集體失準，命中率皆不到28%，形成巨大的外線分差優勢。此外關鍵點就是2位36歲高齡後衛里拉德、哈勒戴的配合。在夏普（Shaedon Sharpe）與莫蘭特（Ja Morant）缺陣情況下，老將控衛群接管比賽節奏，里拉德此役對馬刺轟下29分、7助攻，哈勒戴替補上陣18分，2人於第四節開局連續投進三分球，幫助球隊一舉反超。里拉德、哈勒戴球風互補，同年齡的他們直到36歲才第一次合作，就展現出驚人化學效應。禁區方面同樣功不可沒，上場面對76人，在恩比德（Joel Embiid）缺陣下徹底掌控禁區，克林根（Donovan Clingan）單場貢獻15分、18籃板與5助攻。本場則由他跟威廉斯三世（Robert Williams III）輪番消耗文班亞馬（Victor Wembanyama），雖然後者仍攻下44分、16籃板，但難以串連起全隊攻勢，迫使馬刺發生14次失誤。拓荒者今年換帥後打出新氣象，在阿夫迪亞扛下當家箭頭後，半場陣地戰交由具備穩定外線的里拉德、哈勒戴，成為西區一股新興勢力，目前12勝6敗戰績位列西區前列，有機會再度打進季後賽。