我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長候選人何欣純競選團隊今(26)日宣布，推出支持者「追欣族」期待已久的專屬應援小卡。團隊以網友熱議的「台中桂綸鎂」造型打造四款系列小卡，於各場活動限時限量發放；今下午車隊掃街將釋出第三款，明(27)日晚間登場的「迎向欣台中・選前之夜」更將開放四款一次蒐藏，號召支持者踴躍參與。何欣純競選總部指出，何欣純相當重視演唱會經濟，選戰期間也深刻感受到追星應援文化的熱情。不少「追欣族」不僅親手製作應援小物相贈，更頻頻在車隊掃街時「敲碗」許願，希望能收藏候選人專屬小卡。為回應支持者的期待，團隊特別精選不同造型的照片製作四款系列小卡，背面更融入專屬「欣潮」紋路設計，兼具質感與紀念價值。競選總部說，首款小卡已於日前高雄市長陳其邁陪同北屯、北區車掃時發放，第二款則在(25)日前總統蔡英文陪同豐原車掃時亮相，今下午車掃將接續推出第三款。由於四款皆採限時限量發放，錯過前幾場的支持者，只要參加明晚的選前之夜，就能在現場一次集滿全套四款。何欣純感性表示，感謝所有「欣潮純派」與支持者自徵召提名以來一路相挺。無論是不畏寒風在街頭等候車隊，或是清晨特地到菜市場加油打氣，鄉親的每一次相遇與每一份心意，她都深深珍藏在心裡，未來也將秉持「行動・溫度・創新」的精神，回應市民對台中發展的期待。何欣純也向市民發出邀請，「迎向欣台中・選前之夜」將於明(27)日晚間6時在南屯圓滿戶外劇場盛大登場。屆時副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰將親臨相挺，立法院民進黨團總召蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、衛福部政務次長林靜儀及立法委員郭昱晴也將同台助講。