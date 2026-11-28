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曾有民眾黨「最美發言人」封號的楊寶楨，今年3月卸任新竹市政府發言人，5月20日宣布退出民眾黨，以無黨籍身分投入2026九合一大選，角逐台中市第11選區（東區、南區）議員。今年36歲的她身高172公分，擁有政大雙學士學位，從政前的人生經歷相當豐富，不僅當過財經記者、節目主持人，還曾懷抱空姐夢、明星夢，甚至為了闖蕩演藝圈辭掉工作；外型亮眼的她也曾在單身時被傳偷偷結婚生子，讓本人哭笑不得：「怎麼連老公都被安排好了？」但也大方跟地方朋友秀出身分證配偶欄，說自己還是單身，如果未來遇到不錯對象，則希望對方能包容、理解自己的政治工作。別看楊寶楨現在身材高挑纖細，她2021年接受專訪時曾自爆，自己出生時體重超過4000公克，是個不折不扣的「大巨嬰」，還幽默形容：「我超大隻，慢慢長大後才往直的發展。」如今面對鏡頭侃侃而談的她，其實高中以前相當害羞、安靜，因為從小喜歡唱歌，認為會一項樂器就能隨時替自己伴奏，就讀松山高中時便加入吉他社，個性也跟著變得活潑。她除了會自彈自唱，還會跳舞，2022年甚至曾與國民黨詹為元在媒體鏡頭前大秀才藝，一人彈吉他、一人吹小喇叭。雖然愛音樂，但楊寶楨的志願是成為新聞主播，並視侯佩岑爲榜樣，原本第一志願是政大廣電系，最後考上歐洲語文學系德文組，並雙主修企業管理學系。大學期間的她曾在《政大之聲》實習廣播電台擔任記者、主持人及製作人，也一度嚮往當空服員環遊世界，卻因身體因素無法久站而作罷。畢業後，她先後在《今周刊》、《非凡電視台》工作，當了幾年記者又突然燃起明星夢，索性辭職去學表演，還自己上網到社團尋找臨演機會，可惜遲遲沒能拿到正式角色，讓她感嘆：「演藝圈真的很看機運。」明星夢沒能實現，楊寶楨反倒因為過去的財經新聞經驗，獲得赴上海投教機構「仟和億」擔任財經節目主講人的機會，一待就是兩年。她曾透露，那段時間其實很想回家，有一次腳骨折，卻因為沒人能代班，只好繼續硬撐，後來又因手受傷向公司請了一週假，沒想到公司偏偏就在她請假的那一週出事，捲入非法經營風波，楊寶楨並未涉案。返台後，原本對政治冷感的她碰巧遇上民眾黨成立，主動寄履歷想爭取參選台中市立委，面試時卻因媒體資歷受到青睞，被建議先從發言人做起。楊寶楨的感情生活也曾鬧出烏龍，她2022年接受《壹蘋新聞網》專訪時透露，當時明明是單身，卻聽到有人說她在選戰時跑去結婚生小孩，讓她哭笑不得，直接跟地方人士秀身分證「誒配偶欄是空的好不好！」納悶自己怎麼直接被配對老公了。至於身邊有沒有追求者？她當時也坦言，有些人會主動詢問自己需不需要幫忙選戰，但究竟是熱心還是有好感，她也分不清楚；被追問喜歡什麼類型的男生，平時擅長應付媒體提問的她，竟笑著反問：「這沒有在題綱吧？」最後才鬆口透露，外型、家世都是其次，只要對方能理解她的政治工作，彼此尊重、包容及體諒就好。