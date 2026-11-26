我是廣告 請繼續往下閱讀

中國女星鄭爽2021年被爆出在美國透過代孕生子，遭到中國娛樂圈全面封殺，時隔多年，她今（26）日首次在IG坦言當年找代孕原因，邊哭邊說那時的自己沒意識到「女性可以不用有小孩」，同時也擔心對小孩有期待，值得一提的是，整支影片並沒有在中國社群上傳，僅在IG公開。鄭爽今日哭著在IG公開自己當年選擇代孕原因，「其實我想說，那個時候為什麼選擇代孕，是心理上，知道要有小孩子這個東西，可能還沒有意識說，你可以沒有小孩，就覺得要有小孩子，要延續下來。」但因為鄭爽害怕小孩子會依賴自己，也恐懼自己會依賴小孩子，「但是我對於小孩子的情感，其實特別的害怕，我怕有一天，這種感情突然間不存在，或者是要經歷時間。」因為她自認為是一個敏感的人，所以許多事情都無法勇敢去做，「別人對你很好的時候，其實你很害怕。你越熱鬧的時候，你就感覺越害怕。」前一則影片公開後，鄭爽又接著公開新影片，她透露自己去年底其實不想活了：「真的感覺活不下去了，特別特別難，為什麼我走的每一步都是錯了，陷入非常強烈的自責，但我就想事情不管怎麼樣，我都要活下去，加油。」接著希望粉絲可以相信自己，不會愧對大家對自己的愛，「所有事情都會慢慢好起來的，小爽爽也會越來越有勇氣的。」鄭爽過去主演《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》在中國爆紅，不過卻在2021年被前男友張恒爆料在美國找代孕後棄養；之後更是被中國官方查出逃漏稅，被追討罰款2.99億人民幣。種種負面醜聞讓她被中國官媒封殺，但她去年底開設抖音帳號「小鄭子事務部」，疑似在為復出試水溫中。