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聖安東尼奧馬刺超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）靠著遮天蔽日的臂展與恐怖護框威懾力，讓NBA多數球員在禁區望之卻步、深怕成為海報背景。然而在今（26）日NBA盃小組賽拓荒者對陣馬刺的焦點戰中，波特蘭拓荒者22歲側翼小將西索科（Sidy Cissoko）完全沒在怕，直接飛身在文班亞馬頭頂完成一記震撼全場的雙手暴力隔扣。究竟誰是西索科？他和文班亞馬同梯進入馬刺，竟然也一樣來自法國。這記年度最佳灌籃候選級別的進球發生在第4節開局階段，當時拓荒者與馬刺這對在2026年季後賽首輪交手過的冤家正殺得難分難解。西索科切入禁區面對補防而來的文班亞馬毫不退縮，直接起飛用雙手將球狠狠砸進籃框。美媒《ClutchPoints》形容動作之霸氣宛如隊友夏普（Shaedon Sharpe）上身。這記隔扣瞬間引爆拓荒者板凳席與全場氣氛，帶領波特蘭大軍打出一波11：2的猛烈反攻，在第四節初段一舉反超比分，最終成功帶走勝利。更戲劇性的是，西索科與文班亞馬其實有很深的淵源。兩人同樣來自法國，且在2023年NBA選秀會上同時被馬刺選中。當時文班亞馬為狀元、西索科則是在次輪獲得青睞。不過馬刺後來為了換來明星後衛福克斯（De'Aaron Fox），在交易案中將西索科送走，輾轉落腳波特蘭的西索科也因此獲得發揮舞台，成功站穩輪替陣容。本季在拓荒者主力莫蘭特（Ja Morant）因傷缺陣期間，年僅22歲的西索科被拉上先發陣容並繳出亮眼表現，此役面對聯盟頂尖強權馬刺便高效攻下16分。如今在昔日同梯好友、也是聯盟最強護框者頭上完成隔扣，無疑為西索科的職業生涯寫下最難忘的經典時刻。