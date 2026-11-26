我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲的愛犬BINGO可愛模樣圈粉無數，過去他常在直播時抱著BINGO入鏡、分享日常點滴，早已把牠當作家人般疼愛。（圖／吳宗憲IG@jacky_wu60）

「綜藝天王」吳宗憲飼養15年的愛犬BINGO離世，過去經常帶著牠到處走跳，社群上也經常可見BINGO的身影。吳宗憲的小女兒Olivia（吳奕佳）昨日發出多張合照道別，表示：「最後看著你在我懷裡，第一次感受到這麼強烈的不捨，雖然真的很突然，但沒有痛苦真是太好了，謝謝你15年的陪伴，我們都會超級無敵想你的。」貼文讓眾人看哭，紛紛留言安慰：「小賓果去當最可愛的小天使了」、「好傷心的消息。」吳宗憲的愛犬BINGO可愛模樣圈粉無數，過去他不僅常在直播時抱著BINGO入鏡、分享日常點滴，連前去中職開球都帶著牠，早已把牠當作家人般疼愛。遺憾的是，BINGO近日傳出離世消息，吳宗憲女兒Olivia在IG悲痛發文：「最可愛的吳冰狗勾啊，都說你是天使狗狗，有著像人的行為、眼神，跟神奇的理解能力，養到你是我們的榮幸。」Olivia悲傷表示：「最後看著你在我懷裡，第一次感受到這麼強烈的不捨。」她也透露，BINGO的離世雖然十分突然，但慶幸過程中沒有痛苦，並在文末向愛犬深情告別：「謝謝你15年的陪伴，我們都會超級無敵想你的。love you, and goodbye my love.」貼文一出也讓看著BINGO長大的網友們感到不捨，紛紛留言寫下：「真的好突然，認識Bingo是在憲哥主持的綜藝大熱門」、「好傷心的消息」、「Bingo會在天堂守護愛祂跟祂愛的人的。」事實上，吳宗憲過去多次分享與BINGO之間的好感情，甚至曾開玩笑表示：「如果BINGO會講話，我可能要把牠滅口，因為牠知道我太多祕密了！」不僅曾幫愛犬舉辦生日趴、帶牠到處錄影，就連女兒Sandy都忍不住吐槽，覺得這毛孩子被寵壞了。回憶起與BINGO相處的點點滴滴，吳宗憲不捨表示：「牠陪著我歡喜悲傷，快樂失意，牠那大大的眼睛，彷彿可以看穿我的心，我們不需要交流就可以互相感受，所有的春夏秋冬都有牠！牠也陪著我在攝影棚裡面錄了十幾年的影……」感謝BINGO用一生陪伴他，言語之中流露不捨。