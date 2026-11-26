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民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂明日舉辦選前「市民之夜」活動，卻因封路問題引發民怨，臨時喊卡。沈伯洋今（26）日下午也在社群分享競選總幹事吳思瑤痛哭、大家安慰他的影片，直呼「擋在路上的，最後變成了路」。沈伯洋昨晚火速決定取消選前之夜，並拍板一夜拆除舞台，他稍早在社群媒體分享與團隊討論的畫面。面對這個決定，團隊紛紛不捨落淚，看到吳思瑤掉淚，台北市議員李建昌表示，現在就是要調人，考驗能否在清晨6時前應處能力。吳思瑤聽聞後瞬間大哭，李建昌立刻抱著安慰說，「這會留下歷史紀錄！全台灣在看！」沈伯洋則附和，「辦不一樣的，或許更特別啊」；李建昌加油打氣說，「辛苦了！思瑤」。而這則貼文，總統賴清德也留言，「有路咱沿路唱歌，無路咱蹽溪過嶺」。此外，沈伯洋下午赴士林北投掃街，並於會前受訪時表示，他們一路上會遇到各式各樣不同的阻礙，但對他們來講，就是不斷地往前進，而「滴水穿石」。沈伯洋說，既然是「洋流」，就是不管怎麼流、有什麼阻礙，都可以把它衝破，也可以從旁邊繞過去，「對我們來講，事情本來就很多種方法，所以我也才會寫那一句」。