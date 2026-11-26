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主持人蔡康永近日接連在社群發表「吃屎文」，先稱「沒道理特地矇眼去吃屎」，昨（25）日晚間又在沈伯洋宣布取消選前之夜後，寫道有人把整桌菜連同桌子收走，以為不吃屎的人就會改去吃屎，卻在今（26）日清晨默默刪文。陳沂看到後隨即發文開嗆，嘲諷「原來這就是蔡康永的說話之道」，更隔空喊話：「康永哥，不如一起去看看藍色天空怎麼樣？」再度掀起熱議。蔡康永24日晚間先在社群發文表示，也許因為某些原因，暫時沒辦法邁向自己嚮往的生活，但至少可以選擇不要故意走向不想要的人生，接著話鋒一轉寫下：「就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎。」蔡康永過去說話向來講究分寸與留白，這次罕見使用直白字眼，迅速掀起討論，貼文更累積超過20萬人按讚。儘管他未說明所指為何，仍有不少網友將內容與台北市長選情連結。沈伯洋原訂明（27）日晚間在仁愛路四段舉辦選前「市民之夜」，但因封路搭台及交通管制引發部分市民反彈，他昨晚緊急宣布取消活動，並連夜拆除舞台。沈伯洋解釋，凱道、市府路及北平東路等場地均已被借走，團隊最後才選擇仁愛路，但多次協調後仍無法妥善解決交通問題，因此決定以市民通行權益為優先。消息曝光後，蔡康永隨即轉發先前的「吃屎文」，並補充寫道：「有人把每一桌的菜連同放菜的桌子，通通收走了，應該是以為這樣，本來不吃屎的人，就會去吃屎了。」由於發文時間緊接在沈伯洋宣布取消活動之後，網友紛紛猜測蔡康永是在替沈伯洋抱不平，留言直呼「太明顯了」、「康永哥越來越直白」。不過，蔡康永並未點名任何候選人或政黨，該篇文章也在今天清晨6時許遭到刪除。陳沂看到相關消息後發文表示，蔡康永的貼文被網友批評「陰陽怪氣」，最後又默默刪除，讓她忍不住嘲諷：「原來這就是蔡康永的說話之道啊！」刻意引用蔡康永的暢銷書《蔡康永的說話之道》書名反酸。她接著寫道：「一個讀書人，整天煩惱著要不要吃屎。」最後還隔空向蔡康永喊話：「康永哥，不如一起去看看藍色天空怎麼樣？」字句充滿揶揄意味。陳沂先前便曾多次評論蔡康永投入選舉活動及後續政治表態，這次再度抓住刪文事件開火。隨著台北市長選戰進入最後倒數，藝人的每一句發言都被放大解讀，這場從「菜單」延伸到「整桌菜」的隔空論戰，也意外成為選前另一個話題焦點。