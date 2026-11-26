海外網購族注意，黑色星期五、雙12購物旺季接連登場，財政部關務署宣布，報關實名認證APP「EZ WAY易利委」將於下週四（12月3日）起擴大實施健保卡插卡驗證措施，過去採用簡訊認證註冊的用戶，將陸續收到APP推播通知，須依照指示完成補驗證才能繼續使用，尤其是手機門號登記在父母、配偶名下的民眾更要留意。新制適用對象及驗證方式一次看。
EZ WAY下週新制2類用戶須完成驗證
財政部關務署表示，為防止民眾個資遭冒用註冊帳號，甚至被不肖人士利用進口違規貨物，關貿網路公司已要求採用簡訊認證的外國籍新用戶進行實體健保卡插卡驗證，今年12月3日起將進一步擴大適用範圍，原先採用電信認證或自然人憑證方式註冊的用戶，則不受此次新制影響，主要影響以下2類用戶：
外籍新用戶：持有晶片居留證、採簡訊認證註冊者，須完成健保卡插卡驗證才能使用APP。
簡訊認證舊用戶：包含本國籍及外籍人士，將分批收到APP推播通知，依照指示完成補驗證。
手機門號非本人要注意
根據關務署公布的資料，EZ WAY的電信認證與簡訊認證，最大的差異就在於手機門號是否登記在本人名下。電信認證透過SIM卡及電信業者核對使用者身分，簡訊認證則允許民眾使用非本人申辦的手機門號。因此，若民眾使用的手機門號是由父母、配偶或子女代為申辦，或使用預付卡、公司名義申辦的門號，過去可能是透過簡訊認證完成EZ WAY註冊，這類用戶應特別留意後續APP推播的補驗證通知。
EZ WAY健保卡驗證怎麼做？3步驟一次看
關務署說明，民眾辦理健保卡插卡驗證時，須準備實體健保卡、電腦及讀卡機，並依照以下3步驟完成操作：
1.前往健保署「健保卡網路服務註冊」網站，取得註冊密碼。
2.進入關務署「關港貿單一窗口」網站。
3.選擇「實名認證平臺健保卡驗證（須插卡）」（MI52），完成身分驗證。
如果家中沒有讀卡機，關務署表示，民眾可向親友借用，或前往提供相關設備的公立圖書館辦理，也可直接到位於台北市大同區塔城街13號的關務署1樓服務中心操作。
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財政部關務署表示，為防止民眾個資遭冒用註冊帳號，甚至被不肖人士利用進口違規貨物，關貿網路公司已要求採用簡訊認證的外國籍新用戶進行實體健保卡插卡驗證，今年12月3日起將進一步擴大適用範圍，原先採用電信認證或自然人憑證方式註冊的用戶，則不受此次新制影響，主要影響以下2類用戶：
外籍新用戶：持有晶片居留證、採簡訊認證註冊者，須完成健保卡插卡驗證才能使用APP。
簡訊認證舊用戶：包含本國籍及外籍人士，將分批收到APP推播通知，依照指示完成補驗證。
根據關務署公布的資料，EZ WAY的電信認證與簡訊認證，最大的差異就在於手機門號是否登記在本人名下。電信認證透過SIM卡及電信業者核對使用者身分，簡訊認證則允許民眾使用非本人申辦的手機門號。因此，若民眾使用的手機門號是由父母、配偶或子女代為申辦，或使用預付卡、公司名義申辦的門號，過去可能是透過簡訊認證完成EZ WAY註冊，這類用戶應特別留意後續APP推播的補驗證通知。
EZ WAY健保卡驗證怎麼做？3步驟一次看
關務署說明，民眾辦理健保卡插卡驗證時，須準備實體健保卡、電腦及讀卡機，並依照以下3步驟完成操作：
1.前往健保署「健保卡網路服務註冊」網站，取得註冊密碼。
2.進入關務署「關港貿單一窗口」網站。
3.選擇「實名認證平臺健保卡驗證（須插卡）」（MI52），完成身分驗證。
如果家中沒有讀卡機，關務署表示，民眾可向親友借用，或前往提供相關設備的公立圖書館辦理，也可直接到位於台北市大同區塔城街13號的關務署1樓服務中心操作。