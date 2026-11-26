直擊好市多黑五購物節現場，門口湧現大批排隊人潮，推車大軍磨刀霍霍直奔專區搶購，其中衛生棉及日用品專區的貨架，更是瞬間被圍得水洩不通，民眾手刀狂拿，將購物車迅速堆成小山，黑五買氣持續延燒，多款熱銷生理用品更是祭出年度最殺折扣！
以生理用品專區為例，民眾瘋搶「日本製超熟睡褲」，是這次好市多黑五特別推出的日本製限定規格，讓超熟睡褲品質再升級！不僅柔軟舒服有彈性，又兼具輕薄透氣不悶熱，穿起來就跟無痕內褲般柔貼，還全方位防漏，生理期量多夜晚也能安心一覺到天亮。這波黑五價格也祭出甜甜價，40片只要619元，平均每片不到16元，約市價63折，整組換算現省300多元，讓民眾限時超值搶購。
另外，黑五也首次引進「蘇菲天然草本抑菌衛生棉」，以蘆薈、尤加利、百里香、兒茶素四重草本防護，帶有淡淡植萃清香，日用23cm黑五價12片×14包、共168片只要429元，平均單片約2.55元，大約只要市價的6折，囤起來超划算。
針對運動風氣興盛，這次黑五好市多也首度開賣「蘇菲SPORTS運動型衛生棉」，不僅是日本生產、高品質，超革新技術隨動作能持續服貼、不怕漏，在這波黑五特惠更是下殺67折起，26cm 6包399元、30cm 8包539元，換算每包約67元，有在健身、跑步或常跑行程的女生，不妨趁黑五帶一組回家試試。
除此之外，黑五期間還有不少高CP值囤貨選擇。日本製、採醫療級滅菌的「蘇菲導管式棉條」，主打舒適不濕悶，黑五推出2盒組399元，換算一般型每支5.8元、量多型每支6.2元，相較市價優惠折扣約5折。
這波好市多黑五檔期自11/23至12/6止，為期兩週，且各分店庫存有限、售完不補。精打細算的民眾千萬別錯過這一年一度的省錢機會，趁著黑五優惠手刀前往鄰近好市多，把一整年的生理用品與日用消耗品一次補齊！
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除此之外，黑五期間還有不少高CP值囤貨選擇。日本製、採醫療級滅菌的「蘇菲導管式棉條」，主打舒適不濕悶，黑五推出2盒組399元，換算一般型每支5.8元、量多型每支6.2元，相較市價優惠折扣約5折。
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