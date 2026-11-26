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301關稅15%不疊加 台灣具相對競爭優勢

利空消化、黃仁勳回鍋 台股短線有望跌深反彈

當前不確定因素仍多 政府護盤選後不太可能縮手

美國貿易代表署宣布「結構性產能過剩」301調查報告，提出對全球14個經濟體的建議關稅，其中對台灣建議稅率15%不疊加，屬最低稅率級別。台股今（26）日也上漲956點，收在39151.81點，漲幅2.5%。台新投顧策略長黃文清今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出 ，這次美國301關稅結果符合市場預期，而且不疊加，使台灣在國際競爭中具備相對優勢。因此，隨著諸多利空逐步消化，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回任，台股短線有望跌深反彈，年底前仍有機會回到黃仁勳閃辭前的價位，即43000點至44000點。市場原本擔憂美國新一輪關稅政策將重創台灣產業，不過，黃文清分析，這次對台灣建議稅率15%不疊加，整體結果符合市場預期，而且關稅影響評估關鍵，要與其他競爭國家比較，在不疊加的情況之下，台灣稅率相對較低，對出口產業反而是有利條件。針對台灣核心科技產業，黃文清表示，半導體多數涵蓋在232條款範疇內並獲得豁免，與這次301關稅關聯度低，至於AI伺服器、電腦等相關供應鏈受衝擊程度也相當有限。整體而言，關稅對台股實質面與市場心理的衝擊均在可控範圍內。對於台股接下來走勢，黃文清認為，近期壓抑大盤的諸多利空已大部分被市場消化，尤其先前引發市場恐慌的「黃仁勳下台」事件，已出現轉折並確定回任，消除了最大不確定性。雖然台股目前仍處於震盪打底階段，並非強勢「V型反轉」，外資近期連續賣超、後續仍有調查與國際政經變數待釐清，但他預估，隨著市場情緒回穩，年底前台股有反彈空間，並有機會回到黃仁勳下台前的起跌點，即約43000點至44000點區間，當然，也可能稍微打折，畢竟明年還有一些變數存在。在操作方向，黃文清建議投資人，可留意「跌深反彈」題材，隨著黃仁勳回歸，AI產業發展趨勢不變，先前修正幅度較深的AI伺服器、規格與技術演進相關類股，仍是多頭聚焦重點。對於市場擔心政府護盤恐在九合一大選後縮手，黃文清強調，「不太可能」，當前國際市場劇烈動盪、美國期中選舉後續效應，加上輝達執行長黃仁勳回任後的相關調查變數仍待釐清，況且國安基金並非依據選舉時程來決定進退場，而是全盤觀察市場變化，在所有變數告一段落、股市真正回穩之前，國安基金不會貿然抽手，過去也鮮少出現短進短出的情況，預期選後仍將維持一定護盤力道，陪伴市場度過觀察期。