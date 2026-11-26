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▲世界12強資格賽英國隊總教練馬塞利諾（Brad Marcelino）。（圖／WBSC提供）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）將在今（26）日於中國中山市點燃戰火，英國隊力拚隊史首度打入會內賽。在此次英國隊教練團名單中，華裔美籍的張寶樹（Raymond Chang）成為亮點；他長期效力中國隊，曾在2009年WBC世界棒球經典賽對中華隊開轟。張寶樹退役後持續在中國深耕青少年棒球發展，據了解，張寶樹此次是短暫協助英國隊，未來有機會訪台進行交流。英國隊近年在世界棒壇展露頭角，在2023年完成WBC經典賽首秀，並靠著擊敗哥倫比亞隊保住2026年經典賽席次；在年初經典賽預賽，英國隊8：1擊敗巴西隊、以1勝3敗排名第4名，成功保住下一屆經典賽會內賽的參賽資格。在日前剛結束的U-23世界盃，英國隊締造隊史最佳的第8名。此次12強資格賽陣容，英國隊納入經典賽、U23等成員，不過大多都是美國出生的選手。總教練馬塞利諾（Brad Marcelino）過去曾是英國隊傳奇外野手，在長達14年的國際賽生涯中，曾代表英國出戰7屆歐洲棒球錦標賽、世界盃棒球賽，以及2013年WBCQ經典賽資格賽。馬塞利諾曾幫助英國奪下2007年歐錦賽銀牌，並於2001年賽事榮獲全明星隊殊榮。退役時，馬塞利諾高居英國國家隊史出賽數與得分數雙料紀錄保持人，並於2018年正式入選英國棒球名人堂。馬塞利諾曾擔任西雅圖水手隊體系3A層級教練，以及亞利桑那響尾蛇隊小聯盟打擊統籌教練，自2017年起加入英國隊教練團，並於2025年正式接掌兵符，更成為史上首位帶領英國隊征戰經典賽的英國本土出生主帥。在英國隊教練團名單中，還有一位備受關注的身影，便是過去長期效力並執教中國隊的華裔美籍名將張寶樹。現年43歲的張寶樹擁有12年小聯盟資歷，累積出賽855場，敲出720安、26轟，生涯打擊率2成70，最高層級曾升上3A。張寶樹在2009年代表中國隊參與經典賽，預賽對陣中華隊時，從倪福德手中擊出全壘打，助隊以4：1贏球，這一轟至今仍是不少台灣球迷心中的痛。張寶樹前後替中國隊打過4屆經典賽，退役後也曾擔任中國國家隊教練。張寶樹近年在中國推動青少年棒球發展，並創立JinMu Sports，日前更成為美國Perfect Game公司的中國獨家合作夥伴，主要為年輕球員提供比賽、球探和職業發展機會。據了解，張寶樹此次擔任英國隊教練屬於短暫協助，且未來有機會訪台與基層球隊交流。