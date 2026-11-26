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針對沈伯洋取消舉辦選前之夜，今（26）日高雄市長候選人賴瑞隆臉書發文表示，國民黨不讓沈伯洋辦選前之夜，就讓全台灣成為沈伯洋的選前之夜。賴瑞隆也在車掃受訪時也表示，沈伯洋曾經說過，先有市民才有市長，做為他的好兄弟，他全力支持沈的決定。昨天知道消息後，第一時間立即把明晚的選前之夜改成「隆洋之夜」，希望全台灣各縣市把造勢活動全部變成沈伯洋的選前之夜，一起來支持沈伯洋，支持自由民主。民進黨台北市長候選人沈伯洋明晚的選前市民之夜取消，高雄市長候選人賴瑞隆今天上午在市長陳其邁的陪同下在三民區進行最後車掃衝刺，他昨夜聽聞消息後，立即把明晚的選前之夜改成「隆洋之夜」，並喊話希望全台灣各縣市把造勢活動全部變成沈伯洋的選前之夜，一起來支持沈伯洋。賴瑞隆表示，一個首長的心胸會決定一個城市的格局，一個城市的偉大，不在於首長有多大的權力，而在於首長是否能接納多元的聲音，高雄之所以偉大，就是這20多年來接受了各種不同的聲音，而成就了高雄的偉大。賴瑞隆也說，取消選前之夜這對候選人是最痛苦的決定，高雄從來沒有發生過這樣的事，高雄如果要去阻擋、杯葛對手，人民會接受嗎？未來如果用各種手段去阻擋，那大港開唱等各種活動還能辦嗎？賴瑞隆透過臉書說，選前的最後一夜，與市民相聚、向市民訴說城市願景，是再基本不過的權利。很遺憾蔣萬安主政的台北市容不下對手的選前之夜，台灣作為全球26個完全民主化的國家之一，首都執政者需要更開闊的胸襟。賴瑞隆也引用先前伯洋聲援我時，送給他的兩句話「兄弟若同心，烏土變黃金；北高隆洋，鬥陣打拼！」。而他將把週五在鳳山舉辦的選前之夜改成「隆洋之夜」，北高相隔三百多公里，但彼此相挺的心，沒有距離。賴瑞隆也呼籲全國各縣市的夥伴們，27日晚上，每一場選前之夜，都當沈伯洋選前之夜的後盾。