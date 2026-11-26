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▲許光漢（左圖）、定延合作拍攝韓國歌手Matt Matt新曲〈nevermind〉MV，兩人在片中上演激烈衝突戲碼。（圖／許光漢臉書、定延IG@jy_piece）

台灣男神許光漢進軍韓國市場又一力作，他日前和TWICE成員定延主演歌手Matt Matt新曲〈nevermind〉MV，兩人在片中上演激烈衝突戲碼，因此分級被列為15禁（15歲以上才能觀看），但該支MV上線的日期有待官方公布，網友則等不及見到成品，大呼：「這支MV顏值也太高！」據韓媒《體育京鄉》報導，許光漢確定與定延演出R&B創作歌手Matt Matt新單曲〈nevermind〉MV，兩人在片中飾演一對戀人，劇情從一個紀念日蛋糕展開，許光漢端著蛋糕走過來時不小心撞到桌子，導致蛋糕飛掉了一半，儘管如此，他依然笑著將蛋糕遞過去，定延見狀便抓住他的頭，直接把他的臉按進蛋糕裡。接著，許光漢和定延的爭執越演越烈，叉子、盤子、桌子和椅子全成了打鬥的武器，劇情簡介將這段描述為「如同動作電影般誇張且充滿動感的肢體衝突」，隨後，定延溫柔地撫摸著原本正等待最後一擊的許光漢的臉龐，兩人在一片狼藉的餐廳中央跳起了舞。MV最後，定延率先離開餐廳，留下許光漢獨自一人，正在整理餐廳的許光漢被某樣東西絆倒，就這樣失去意識，影片隨之結束。這並非許光漢首次演出韓國歌手的MV，他曾經在2024年擔任韓國樂團HYUKOH與台灣樂團落日飛車合作曲〈Antenna〉的MV主角，這次再度受邀擔任韓國歌手MV主角，證明其在當地的人氣依舊火熱。