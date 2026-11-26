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美國東岸在感恩節假期迎來一場強烈風暴，紐約州、紐澤西州相繼宣布緊急狀態，紐約更延後原訂感恩節登場的梅西百貨大遊行（Macy’s Thanksgiving Day Parade），為這場百年傳統寫下罕見紀錄。綜合美媒報導，美國民眾原本期待在感恩節（11月26日）與家人團聚，享受一年一度的節日假期，卻碰到強烈風暴沿著東岸北上。美國氣象單位警告，這波風暴將為美東帶來強風、持續降雨及沿海洪水，紐約與紐澤西等地首當其衝，不僅可能影響民眾返鄉行程，也為假期活動增添變數。面對風暴來襲，新澤西州州長謝里爾（Mikie Sherrill）已宣布全州21個郡進入緊急狀態，州政府警告，部分地區陣風可能達每小時80至113公里，沿海甚至可能超過每小時113公里，降雨量約76至102毫米，沿岸海浪則可能高達4.5至6公尺，強風不排除吹倒樹木、破壞電線，造成停電；大量降雨加上沿海水位上升，也可能導致道路淹水，部分社區甚至面臨交通中斷。紐約州也宣布部分地區進入緊急狀態。州長霍楚（Kathy Hochul）表示，紐約市、長島及威徹斯特郡（Westchester County）列入緊急應變範圍，並調度州政府資源，因應可能出現的停電、道路積水及沿海淹水。這場風暴最受矚目的影響之一，就是紐約一年一度的梅西百貨感恩節大遊行，原訂26日在曼哈頓舉行，大批民眾引頸期待。然而，受到風暴威脅，主辦單位與紐約市政府、警方協調後，決定將活動延期至11月28日（週六）。據悉，這是梅西感恩節大遊行，首次因為天氣延期，主辦單位強調，安全是首要考量，尤其大型氣球在強風下可能失控，對參與者及沿途觀眾造成危險，因此決定調整活動日期。遊行延期不只讓專程飛往紐約觀賞的遊客失望，也讓遠從全美各地趕赴紐約的表演者措手不及。《紐約郵報》報導，許多學校的樂隊、舞蹈團及啦啦隊，為了這場百年遊行，準備了一年甚至更久，部分團隊原本感恩節後就要搭機返家，如今改到週六演出，必須臨時調整航班、住宿及交通安排，額外開銷由誰負擔也成了問題。來自北卡羅來納州的范斯卡特中學（Vance Charter School）啦啦隊，22名隊員為了這次演出，每人籌募近4000美元，原本安排週五搭機返家，如今只能設法延長行程。校方已協助安排包車、負擔多住一晚的住宿費。伊利諾大學超過400人的行進樂隊也面臨類似困境，團隊必須重新安排人員及演出事宜，額外費用目前仍須自行設法處理。主辦單位梅西百貨則表示，正與各表演團隊保持聯繫，協調週六演出的相關安排，但對於是否補貼額外住宿及交通費用，尚未做出承諾。一場風暴，被迫延期的百年遊行，讓許多人期待已久的感恩節之旅，徹底亂了套。原文連結：