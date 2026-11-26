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吸睛的「SNOOPY黃色校車」現身台中街頭。水湳全電動自駕巴士自12月18日開放免費試乘以來預約秒殺，市府交通局趁勢推出限量好禮，民眾只要預約搭乘12月11日(含)前班次並完成乘車問卷，就能把SNOOPY主題小禮帶回家，送完為止。交通局長葉昭甫表示，該輛自駕巴士為百分之百「台灣製造」，自11日開放線上預約後便備受關注，前兩週班次迅速額滿。巴士沿途行經31處號誌路口，讓台中自駕技術從早期封閉場域測試，正式邁向一般道路與混合車流載客運行，實地驗證自動駕駛、車路聯網與智慧道路等創新應用。葉昭甫指出，此次準備SNOOPY主題限量禮品，期盼吸引更多市民實際參與科技驗證；民眾試乘後填寫的問卷回饋，將協助研發團隊掌握乘客感受與服務需求，作為後續系統優化與服務精進的重要依據。考量車輛目前仍處於實驗運行階段且座位有限，全線採全預約制搭乘。交通局說，水湳自駕巴士免費試乘期為期3個月，每週一至週五行駛，每日規劃14班次，首班車上午10時發車、末班車下午4時20分發車，分為全程車與區間車兩種路線。其中，全程車長約7.7公里、行車時間約40分鐘，串聯水湳轉運中心、中央公園、捷運文華高中站、台中綠美圖及台中國際會展中心；區間車長約2.2公里、行車時間約20分鐘，行經水湳轉運中心、台中綠美圖及台中國際會展中心。有意體驗的民眾，可透過交通局官網、勤崴國際官網，或掃描沿線虛擬智慧站牌QR Code，至「台中水湳自駕巴士預約平台」報名，每人單次最多可預約4個座位。乘車當日須提前抵達指定站點，出示系統產生的QR Code憑證供車上安全駕駛員掃描驗證即可搭乘。