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2026年的《Asia Artist Awards》（亞洲明星盛典，簡稱AAA）即將於12月5日在高雄世運主場館一連舉行兩天，出席陣容也非常豪華，讓粉絲都非常期待。其中，才出道1年多的台灣囡仔趙雨凡（JAMES），也將與團體CORTIS來台，引發外界矚目。事實上，在韓國出道的他是在台北長大，所以有許多超台小習慣，不只愛吃台式早餐，還有台灣鄉音，將「不好意思」，直接說成連音「報意思」，讓粉絲充滿親切感。趙雨凡是台灣與泰國的混血，父親為台灣人，母親為泰國人，精通英語、中文、韓語與泰語等語言。而他雖然有混血外貌，但其實從小在台北成長，國小就讀新北市新店區直潭國小、國中就讀臺北市民族實驗國中，並曾升讀新北市私立莊敬高職。從小在台北成長的背景，也讓趙雨凡有許多超台的小習慣，不僅忌諱用紅筆寫名字，還超愛吃台式早餐，在永和豆漿必點飯糰、燒餅油條、冰豆漿，去美而美時，則最愛吃培根蛋餅，飲料則是必點「中冰奶」，完全就是台灣人口味。除此之外，趙雨凡講話也非常台灣人，之前帶成員吃小籠包、買珍珠奶茶時，被捕捉把「不好意思」連音說成「報意思」，講「就先這樣」也變成「就先醬」，還在形容東西很有彈性時，直接冒出台灣人才懂的「ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ」，讓粉絲直呼閉著眼睛聽都知道是台灣人，跟台上霸氣模樣形成超大反差。趙雨凡在2020年通過徵選加入BIGHIT MUSIC，曾是預備出道男團Trainee A成員，但該團出道計畫取消後，他留在公司轉向幕後參與詞曲創作與編舞，還曾擔任BTS防彈少年團成員柾國單曲〈Seven〉的伴舞。而在2025年8月，他正式以CORTIS成員出道，發行首張迷你專輯為《COLOR OUTSIDE THE LINES》，主打歌之一〈GO!〉直接爆紅，之後陸續推出其他作品，還在今年在《MAMA》頒獎典禮抱回大賞之一「年度歌曲獎」等多項大獎，被封為「怪物新人」。